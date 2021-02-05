Они дают задний ход! Депутат заявляет, что большинство людей не хотят ничего менять, им не нужна новая Конституция

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Встреча с Гайдук длилась два часа. Сначала она ответила на вопросы, которые ей прислали жители, а затем вопросы смогли задать все собравшиеся.









Про пытки мирных протестующих.





У Гайдук поинтересовались, в каком состоянии на данный момент находятся заявления о правонарушениях со стороны силовиков и что именно предпринимают депутаты по фактам пыток. И какие выводы сделала межведомственная комиссия по оценке фактов насилия со стороны силовиков, в которую вошли и депутаты?





- Да, действительно, я как депутат парламента и еще инициативная группа выступали за создание подобной комиссии, когда были моменты по жалобам в адрес сотрудников милиции. В связи с этим Генеральная прокуратура создала комиссию по расследованию фактов, в которую вошли и депутаты. От Палаты представителей в комиссию был включен депутат Александр Дубов – член Комиссии по нацбезопасности. И от него мы и получаем информацию. Была информация, что на данный момент комиссией проводится работа и по завершению будет представлена информация. Это то, что знаю и довожу до вашего сведения, - рассказала Гайдук.





Об условиях на Окрестина.





- Если говорить о содержании политических заключенных, то здесь тоже право депутата ограничено его полномочиями. Если нарушены права гражданина, даже по части содержания, то они должны определяться, ну не знаю, Уголовным кодексом, Административным кодексом. Мне сложно что-либо говорить об условиях содержания на Окрестина, так как я была очевидцем событий, чтобы что-либо констатировать, - заявила депутат.





У Гайдук спросили и про условия содержания Игоря Лосика, который голодал более 40 дней.





- У нас есть депутаты-медики. Я встречалась с ними, и мы эту тему обсуждали. Есть такая позиция, что за состоянием Лосика следили медики, которые входят в систему МВД. Это все подконтрольно, насколько мне известно, - отметила депутат.





Об изменении Конституции.





- На сегодняшний день в парламент поступило уже около шести тысяч предложений от людей по изменению Конституции. Когда мы все это аккумулировали, то заметили, что большинство наших граждан не хотят ничего менять, им не нужна новая Конституция. Они просто хотят оставить все как есть. Мне даже лично пришло письмо от моих избирателей с улицы Рафиева. Они попросили меня передать привет лично Александру Лукашенко, когда я буду де гатом на ВНС. Очень многие граждане наши не хотят каких-то радикальных перемен, - отметила Гайдук.





Про сбор подписей против того, чтобы признали бело-красно-белый флаг экстремистским.





- Я выступаю за сплоченность. У нас есть государственный флаг, государственный гимн и государственный герб. Чем они вас не устраивают? Не нужно общество будоражить. Зачем вы делаете это? Я уважаю вас и вашу позицию, но возможно, вы относитесь к данному флагу, как к субкультуре, но вы посмотрите, кого подтягивает этот флаг: экстремистов, анархистов, радикалистов. Зачем нам это в обществе? Вы знаете, сколько угроз мне поступает? За что? За то, что у меня другая позиция? За то, что я депутат парламента? Мне хочется, чтобы мы с вами жили мирно. Я готова помогать во всех насущных делах, - подчеркнула депутат.





Об ужесточении наказания по статье 23.34 КоАП, штрафах и сутках за БЧБ-символику.





- Я ранее уже говорила о том, что не поддерживаю ужесточение норм КоАП. Я воздерживалась от голосования за новый КоАП, так как в ужесточении данной нормы сомневалась. Я ее считаю не совсем популярной, - рассказала Гайдук.





На вопрос о том, каким документом запрещается украшать окна своей квартиры, Гайдук ответила, что речь здесь идет не только о Законе «О массовых мероприятиях», но и о Законе «О рекламе».





- Не должно быть никаких порнографических материалов, экстремистских. Если говорить о снежинках, то я тоже прохожу мимо таких окон со снежинками этими бело-красно-белыми. Никого не трогают, - заявила депутат.





Что касается БЧБ-флага, Гайдук подчеркнула, что если он висит в квартире, то никакого документа, который бы это ограничивал – нет. Но если он висит на фасаде здания, то это уже рассматривается как нарушение интерьера архитектурного облика здания.









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