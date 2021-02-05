Турсоюз после ареста экскурсионной группы просит разъяснить порядок проведения экскурсий









"В связи с участившимися случаями привлечения экскурсоводов и экскурсантов к административной ответственности во время выполнения экскурсий, просим разъяснить порядок оформления групп, порядок работы экскурсовода на маршруте и другие параметры – во избежание в будущем инцидентов", - говорится в письме.





В минувшее воскресенье, 31 января, в центре Минска (рядом с площадью Независимости) задержали целую экскурсионную группу (на момент задержания экскурсантов было семеро). Бесплатную экскурсию проводила аттестованный гид, индивидуальный предприниматель Оксана Манкевич. В перечень ее программ входят и экскурсии по историческому центру Минска.





Гида обвинили в проведении несанкционированного властями мероприятия. Якобы в это время в центре Минска должна была проходить репетиция марша против Всебелорусского народного собрания.





Экскурсовод пояснила, что получать разрешения на такие экскурсии не надо и просила приобщить к делу записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, бесплатные экскурсии необходимы для привлечения клиентов - в качестве рекламы. Однако ее доводы остались без внимания.





В итоге 1 февраля суд Фрунзенского района Минска присудил Оксане Манкевич 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП. Участники экскурсии получили штрафы.