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Транспортный коллапс продолжается
Источник материала: Навiны
Более тысячи фур стоит в белорусских пунктах пропуска в очереди на выезд в страны Евросоюза.
Как обычно самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении:
На границе с Латвией «мерзнет» более 120 грузовиков:
Есть очередь и на одном переходе польского направления:
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Более тысячи фур стоит в белорусских пунктах пропуска в очереди на выезд в страны Евросоюза.
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