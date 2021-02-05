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Транспортный коллапс продолжается

05.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более тысячи фур стоит в белорусских пунктах пропуска в очереди на выезд в страны Евросоюза.

Транспортный коллапс продолжается

Как обычно самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении:

  • «Каменный Лог» — более 300;             
  • «Котловка» — более 220;
  • «Бенякони» — 180;      
  • «Привалка» — 150.      

На границе с Латвией «мерзнет» более 120 грузовиков:

  • «Григоровщина» — более 60;
  • «Урбаны» — более 60.              

Есть очередь и на одном переходе польского направления:

  • «Брузги» — более 50.
 
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Более тысячи фур стоит в белорусских пунктах пропуска в очереди на выезд в страны Евросоюза.
 
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