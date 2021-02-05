Транспортный коллапс продолжается

Более тысячи фур стоит в белорусских пунктах пропуска в очереди на выезд в страны Евросоюза.





Как обычно самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении:

«Каменный Лог» — более 300;

«Котловка» — более 220;

«Бенякони» — 180;

«Привалка» — 150.

На границе с Латвией «мерзнет» более 120 грузовиков:

«Григоровщина» — более 60;

«Урбаны» — более 60.

Есть очередь и на одном переходе польского направления: