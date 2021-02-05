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Цены на нефть продолжают расти — Brent приблизилась к отметке 60 долларов

05.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Электронные торги утром 5 февраля свидетельствуют о том, что мировые цены на «черное золото» продолжают расти.

Цены на нефть продолжают расти — Brent приблизилась к отметке 60 долларов
Фото pixabay.com

Эталонные марки нефти по данным на 08:00 находятся на следующих позициях: 

  • Brent — 59,17 доллара за баррель (+0,29%);                  
  • WTI — 56,61 доллара за баррель (+0,68%).

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Электронные торги утром 5 февраля свидетельствуют о том, что мировые цены на «черное золото» продолжают расти.
 
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