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Цены на нефть продолжают расти — Brent приблизилась к отметке 60 долларов
Источник материала: Навiны
Электронные торги утром 5 февраля свидетельствуют о том, что мировые цены на «черное золото» продолжают расти.
Эталонные марки нефти по данным на 08:00 находятся на следующих позициях:
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Электронные торги утром 5 февраля свидетельствуют о том, что мировые цены на «черное золото» продолжают расти.
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