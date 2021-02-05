Цены на нефть продолжают расти — Brent приблизилась к отметке 60 долларов

Электронные торги утром 5 февраля свидетельствуют о том, что мировые цены на «черное золото» продолжают расти.



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Эталонные марки нефти по данным на 08:00 находятся на следующих позициях:

Brent — 59,17 доллара за баррель (+0,29%);

WTI — 56,61 доллара за баррель (+0,68%).