Отшельник-блогер. Как летчик на пенсии переехал на заброшенный хутор, где живет только его семья

Источник материала: Tut.by

В такие снежные дни, как на этой неделе, Станислав полностью теряет связь с цивилизацией. Ни его Нива, ни даже старый-верный друг ГАЗ-69 не справляются. Мужчина вспоминает, что во время одного из таких снегопадов в прошлые годы он шел в ближайший магазин пешком: туда-обратно — 14 км. Скорой помощи трудно доехать сюда и в более комфортную погоду: дорога сложная, лесная — приходится выезжать навстречу. Тем не менее, признается мужчина, уединенная жизнь, в которой только две постоянные собеседницы — жена и природа, перевешивает для него любые неудобства.

Рассказываем, как летчик на пенсии нашел заброшенный хутор в Поставском районе, где стал первым постоянным жителем, и поменял скучный городской быт на трудозатратное, но очень красивое приключение.





«Я бы не узнал об этом месте, если б не рассмотрел его с вертолета»

На хутор Станислав переехал 10 лет назад, в 53 года — служба подошла к концу, а пенсии «в квартире у телевизора» ему совсем не хотелось. Правда, для него было важно, чтобы место, где начнется новая глава жизни, было особенным:

— О том, чтобы перебраться за город, задумывался давно — корни у меня деревенские, — рассказывает мужчина. — Я сам родился на хуторе, рос там до пятого класса. И всю жизнь меня к этому тянуло.

Когда встал вопрос ухода на пенсию, стал подыскивать местечко — хотелось найти глухую деревушку, где будет красивая природа и минимальное количество людей. Нашлась такая случайно. Когда еще был летчиком, пролетал по маршруту — и заметил с воздуха какие-то старые, очевидно не жилые постройки между озером Должа и лесом.



Озеро Должа

Найти дорогу к этому месту очень трудно — ее фактически не было. Дошел сюда пешком, увидел своими глазами, что место прекрасное, и начал искать жителей. Выяснилось, что на постоянной основе тут не жил никто — стояло всего четыре постройки. Две дачи и два старых дома, заросших кустарником и бурьяном.

При этом в 1905-м году здесь была большая деревня — 77 жителей. Ну, а потом она начала вымирать. Люди стали перебираться в город, ведь здесь нет никакой инфраструктуры. Ближайшая школа была в трех километрах — сейчас и ее нет. Ближайший магазин — в 11-ти.

Станислава это не остановило: безлюдный хутор пришелся ему по душе. Ему удалось найти хозяина одного из участков и договориться о продаже. Место выбрал с непростой историей: в начале 20-го века здесь жил хуторянин Владимир с женой и дочками. В 1918-м жена и одна из дочерей погибли, сам же Владимир дожил до Великой Отечественной. Увы, он был убит, а его дом — сожжен.

Летчика история не испугала, ведь в его планах было отстроить всё с нуля — по своему вкусу и со своей энергетикой в самом прямом смысле слова: большинство строительных работ он взял на себя.



Дом Станислава

— Место для строительства выбирал сам — супруга была занята, работала в школе. Когда приехала и увидела, куда мы переезжаем — а зима была снежная, намело по колено, даже сапоги высокие не спасали — просто посмотрела на меня многозначительно, но ничего не сказала. Я сразу понял, что мысль у нее одна: «Что ж ты купил и что теперь делать». (Смеется.)

Ну, что делать? Строить.

«Стройматериалы перевозил на санках через замерзшее озеро. Это было проще, чем пробираться по нашему бездорожью»

— Хотелось свое, новенькое и комфортное, — рассказывает Станислав. — Потому что ассоциация с детством на хуторе была такая: старый дом — продуваемый всеми ветрами, холодный. Крыша соломенная, пол — земляной. Я всё время ходил в валенках, так замерзал. Никаких удобств в доме, а на улицу выходишь — ветер гуляет. Постоянно нужно было носить с улицы воду, дрова — приятного мало, особенно зимой. Поэтому сразу для себя решил: если уж строить, то с максимальными удобствами.





Так как дом хотел деревянный, нужно было купить сруб. Сейчас предложений на рынке предостаточно, тогда было иначе. Да и мало кто соглашался сюда ехать. Поэтому, когда я нашел фирму в районном центре, которая была к этому готова — сразу согласился взять готовый проект.

Мы с сыном и зятем залили фундамент, а строители сложили сруб и стропильную систему. Дальше я всё делал сам — после работы и в выходные. Стройматериалы я часто перевозил на санках через замерзшее озеро, это было проще, чем проехать по нашему бездорожью.





Особых навыков на тот момент не было — многое делал отчасти по советам знакомых, отчасти интуитивно. Но вскоре понял, что ошибался. Например, когда через шесть лет провалилась стяжка: я положил плитку с нарушением технологии, как я сейчас понимаю. Пришлось всё переделывать. Зато теперь, с нынешними знаниями, всё получается правильно и на долгие годы. Соседи-дачники часто обращаются за советом — всегда рад помочь.

Разводку электропроводки также сделал сам. Правда, для подключения пригласил электрика, чтобы соблюсти технику безопасности. Линия электропередач была очень слабой, и свет постоянно выбивало, но пару лет назад ее обновили — и теперь с этим всё в порядке.

С проведением воды и канализации тоже самостоятельно разбирался. Сначала сделал трубы из металлопластика, но потом понял, что это не очень надежный материал. Купил паяльник — и сварил трубы из полипропилена.



Уровень снега на веранде…



Конечно, в такие дни Станиславу приходится проводить часы с лопатой

Дом отапливал поначалу с помощью твердотопливного котла собственного производства. Но доверия он мне не внушал, если честно. Трудно было ночью спать спокойно. Понял, что нужно его менять. Купил современный польский котел SAS. Хорошее устройство, да и довольно экономичное. С дровами всё просто: буквально за копейки можно выписать в лесничестве и самому заготовить.

А года два назад стало еще удобнее. Появился тариф, субсидируемый государством — в народе он называется «три копейки». Он разработан для домов, где нет центрального отопления. Я за эту тему ухватился, написал заявление, прошел все этапы, получил разрешение и сделал отопление от электричества. Преимущества существенные. Раньше как было: встаешь с утра — котел уже остыл. На улице дождь, слякоть, дрова сырые. Нужно тащить их в дом, растапливать, потом убираться — муторно. Сейчас удобно и чисто: выставил нужную тебе температуру на регуляторе и можешь отдыхать. Что касается оплаты — приемлемо. В самые холодные времена — 70 рублей в месяц. Осенью и весной — в районе 30. Еще одно преимущество: отопительный сезон начинается в нашем доме в тот момент, когда нам самим захочется. Плата за электричество, кстати, тоже соразмерна тому, что я платил в городской квартире.

В целом — сегодня в нашем доме есть всё, что было в городе. Даже интернет, хотя с ним здесь очень большие проблемы. Сигнал слабый, местность находится в низине. Но я купил антенну, поставил роутер, сделал вайфай — и всё заработало.

«Скорая сюда выезжает, но добраться до нас — целое приключение»

Конечно, за этим коротким и мотивирующим рассказом — годы труда и все сбережения, которые Станислав собрал за свою жизнь.

— И всё, что было, потратил, и в два кредита влез, — делится мужчина. — Конечно, брал их с опаской, понимая, что скоро пенсия и выплачивать будет трудно. Но, слава богу, справился. Теперь советую всем: если затеваешь такую масштабную стройку, просчитай всё до каждого шурупчика, потом умножай на три — и, может быть, вложишься в эту смету.

Десять лет назад я потратил на строительство около 30 тысяч долларов — сейчас кажется, что не такие уж и большие деньги, но для меня сумма эта была колоссальной. Понимаю, что если бы я нанимал для стройки квалифицированных специалистов вместо того, чтобы работать самостоятельно, дома у нас просто не было. Я бы не потянул финансово.

И каждому, кто хочет перебраться за город, нужно это учитывать: либо ты делаешь большинство работ своими руками, либо в запасе должны быть очень серьезные деньги.

Станислав отмечает: хоть финансовые затраты безвозвратны, моральное удовлетворение окупило их с лихвой:





— Живем мы сейчас спокойно и размеренно. Когда кто-то приезжает в гости, говорят: «Вы тут как в раю». А это и правда так. Улица у нас тупиковая, деревня заканчивается буквально через дом — дальше лес и болота. Поэтому машины тут не ездят. Всего семь дачных домиков, а живу здесь на постоянной основе я один. Тишина абсолютная. А красота какая!



Причал у дома Станислава





Конечно, это стоило того. Ведь на кону то, как ты проживешь свои зрелые годы. Будешь сидеть в городской квартире, когда самое большое приключение — выбраться в магазин, или сделаешь свою старость красивой, насыщенной эмоциями и максимально здоровой.

Станислав отмечает, что за 10 лет жизни здесь ни он, ни жена не заболели — ни простудными заболеваниями, ни инфекционными.

— Родителей мы забрали к себе, чтобы они прожили последние годы в заботе и с пониманием, что рядом близкие люди. Конечно, несколько раз для стариков приходилось вызывать скорую. Машина выезжает, но добраться до нас — целое приключение. Особенно ночью.

И мы с женой, когда остались вдвоем, задумались о том, что нам поменять, чтобы надобности звонить в скорую не было в принципе. Пересмотрели свое питание, режим дня, отношение к жизни в целом. Жареного, жирного, сладкого в нашем рационе нет.

Много времени уделяем физической активности, прогулкам на свежем воздухе — каждый день проходим по лесу минимум три километра. Изучили свойства растений, а теперь собираем и заготавливаем лекарственные травы, завариваем чаи собственного приготовления. Похудели и стали чувствовать себя гораздо лучше. Ну, а сигареты и алкоголь еще раньше перестали интересовать. Мне кажется, если есть у человека есть такая потребность — это сигнал: чего-то в жизни ему не хватает. Важно задать себе вопрос «зачем?» — и найти ответ. Алкоголь примиряет с действительностью, когда внутри пустота. А у меня жизнь более чем наполнена, мне дополнительные стимулы не нужны.

«Раньше я был охотником, но теперь полностью пересмотрел свои взгляды»

Станислав говорит, что за эти годы так и не привык до конца к красоте этих мест, и каждое явление природы — для него событие:

— Раньше я просто не замечал многих вещей. В городе все времена года сливались в одно. Здесь же каждый рассвет и закат как произведение искусства. Радуешься и солнцу, под которым всё оживает, и дождю, который на пользу нашему огороду, и снегу, с которым так светло и чисто.





Теперь у меня появилась особая связь с природой. Я ведь раньше был охотником. Но за последние годы полностью переосмыслил эту часть своей жизни. Когда зверь сам к тебе подходит, стоит в ста метрах от тебя и смотрит удивленно — как можно ему вред причинить? Косули прямо во двор ко мне заходят — яблоки тут подъедают. Я уже не реагирую на них даже. А на лесных дорогах кого только ни встречал: и лису, и зайца, и кабана, и лося. Живу со всеми в дружбе. Даже с волками. Недавно вот увидел его на дороге — расстояние было метров 100 между нами. Посмотрели друг на друга с уважением и разошлись. (Улыбается.)

Я умею читать следы, и эта привычка всегда со мной: смотрю на дорогу — и знаю, кто здесь был до меня. Внучек, которые приезжают к нам из города, тоже к этому приобщаю: зимой следы читаем, а летом учим, как называются растения, цветы, ягоды. Все основные виды малышки уже знают.



В пандемию внучки виделись с дедушкой реже, чем обычно, поэтому радость встреч была особенно сильной









Скоро в жизни девочек появятся и уроки истории: Станислав познакомился с учителем и писателем Игорем Прокоповичем, который многое знает об этих местах.

— Его нередко можно встретить в лесу с группой учеников, — делится Станислав. — Он рассказывает очень интересные истории, некоторые и мне запомнились. Например, в этих местах была усыпальница князя Друцкого-Любецкого — гродненского и виленского губернатора, министра финансов Царства Польского.

Его жена Мария Сципио дель Кампо, французская графиня, добилась, чтобы материалы для усыпальницы умершего супруга привезли из Франции — крест был инкрустирован золотом и драгоценными камнями, а дорожку к ней выложили базальтовыми плитами. К сожалению, в Первую мировую драгоценности похитили, а гроб с князем, по легенде, столкнули с возвышенности в озеро.

Кстати, на нашем берегу располагалась армия Российской империи, а на той стороне озера — Германской. Меня впечатлило, что одним из главных принципов сражений был обязательный перерыв, во время которого войска могли вынести с поля боя своих раненых и убитых. Если кто-то нарушал это правило, это считалось военным преступлением.

Прошло больше ста лет, а весь лес изрыт окопами, блиндажами. Вроде бы пошел по грибы и ягоды, а не можешь отвлечься о мыслей о том, что происходило в этих местах. Возможно, потому что самому пришлось повоевать.

«Можем всю зиму прожить на своих запасах, никуда не выбираясь»

Около года назад своими историями о хуторском быте и богатым строительным опытом Станислав начал делиться со зрителями:

— Идея ютуб-канала «Заметки отшельника» появилась спонтанно — точно уж не мог предположить, что захочу стать блогером. (Смеется.) Но читая различные публикации, заметил тенденцию: многие хотят переехать за город — и молодежь, и люди моего возраста. А у меня опыт — я прожил здесь 10 лет и мне есть о чем рассказать. И о том, как уменьшить затраты на строительство, и о том, какие подводные камни ожидают при переезде, и о том, кому такая жизнь точно не подойдет, как бы о ней ни мечталось.

Конечно, видеоблог у меня любительский, но помогает держать ум в тонусе. Купил недорогую камеру, а монтировать ролики на компьютере научил сын. Мне нравится — и придумывать сюжеты, и снимать, и общаться с людьми в комментариях.

У меня девять тысяч подписчиков. Все активные — пишут комментарии, задают вопросы, хвалят, хотя я никогда не прошу ставить лайки. (Смеется.)

Многие подписчики хотят приехать в гости — в том числе, из ближнего зарубежья. Я, в принципе, не против — главное соблюдать негласное правило нашего хутора: тишина и уважение к соседям. Сейчас занимаюсь гостевым домиком, чтобы там были все удобства.





Станислав говорит, что само название блога появилось в тот момент, когда к нему в гости приехал друг. Тот ахнул: «Я, конечно, знал, что ты живешь уединенно. Но чтоб так! Настоящий отшельник». Сам мужчина никогда не чувствует себя одиноко:

— Многие пишут в комментариях: «Я бы так не смог, мне бы стало страшно и скучно одному». Мне совсем не страшно и не скучно: нам с женой всегда есть о чем поговорить. Она давно прониклась моей идеей жизни на природе и стала настоящим соратником. Да и дел нам с ней хватает: весь световой день проводим на улице. Я занимаюсь стройкой, Татьяна — садом и огородом, который нас кормит. Все овощи и фрукты у нас свои, хлеб печем сами. Ну, а мяса практически не едим, так что, в общем-то, можем всю зиму прожить на своих запасах, никуда не выбираясь.

Наша постоянная компания: овчарка Джесси, два кота и аисты, которые свили гнездо прямо у нашего дома. Иногда кажется, что мы живем в собственном мире, но, конечно, новости проникают и в него. И это странное чувство: вроде бы сам в безопасности, а сердце за людей и страдания, через которые они проходят, всё равно болит. И это единственный минус: даже в самом уединенном и уютном уголке мира нельзя спрятаться от своих размышлений.