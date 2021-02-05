Помните айтишника-организатора провластных шествий? Он открыл ИТ-компанию и хайрит













Судя по информации на сайте, компания занимается разработкой цифровой платформы для автоматизации бизнес-процессов.





В профиле Innovative Future в LinkedIn значится только один сотрудник — сам Сергей Ковригин. В профиле компании на dev.by написано, что штат состоит из 7 человек (5 из них — технические специалисты).





По данным Единого государственного реестра, OOO «Инновейтив Фьюча» зарегистрирована в Минске 3 декабря 2020 года. Собственник у компании один — Сергей Ковригин.





dev.by позвонил Ковригину и попросил рассказать о компании. Он отказался и бросил трубку. позвонил Ковригину и попросил рассказать о компании. Он отказался и бросил трубку.





Сергей Ковригин больше 10 лет работал в EPAM. Сначала разработчиком, потом тимлидом. Ушёл в 2017 году. После этого до весны 2020 года занимал пост Delivery Director в канадской компании белорусского происхождения Axamit. После выборов стал организатором и активным участников шествий в поддержку действующей власти. В октябре 2020 года стало известно, что Ковригин подрался с соседом в лифте собственного дома. Сосед получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Он подал заявление в милицию. Чем закончился инцидент — неизвестно.