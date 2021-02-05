Вот это размах! Россиянка похоронила 11 мужей

















По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.





Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.







