ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот это размах! Россиянка похоронила 11 мужей

05.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.





По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.

Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на нефть продолжают расти — Brent приблизилась к отметке 60 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by