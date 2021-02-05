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Беларусь получит вторую партию самолетов Су-30СМ в 2022 году

05.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларусь ожидает вторую партию российских самолетов Су-30СМ в октябре 2022 года, сообщила пресс-служба Минобороны республики в пятницу.

"Между Министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве 4 единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ Беларусь получила в июле 2020 года. Самолеты начали нести боевое дежурство на базе в Барановичах. Белорусские пилоты же начали осваивать новые "сушки" в феврале 2020 года.

Су-30СМ – тяжелый многоцелевой истребитель, предназначенный для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также на фоне земли. Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность самолета. Он обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе.

Все управление основано на электронике. Прицел засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки.

Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси несут в паре с МиГ-29.

Су-30СМ состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только неприхотливого в эксплуатации, но и в обслуживании.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские военные уже вовсю использую многоцелевые истребители, которые позволяют уверенно чувствовать себя в воздухе.
 
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