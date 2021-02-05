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Эксперт сообщил, когда для работы в РФ будут нужны биометрия и медосмотр

05.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт рассказал, когда для работы в РФ будут нужны биометрия и медосмотр

Каким образом будут реализованы эти меры, рассуждает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, проведение медосмотра и сбор биометрических данных могут быть возложены на страну проживания специалистов. 

© Sputnik
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"С одной стороны, возникает вопрос, насколько это будет достоверно, как это можно проконтролировать, но, с другой стороны, вряд ли будут придумывать что-то новое. В ЕАЭС есть органы управления, и с учетом всех оснований, это в течение года-двух может быть введено", ― отмечает Крупнов.

По его мнению, ЕАЭС может стать исходной платформой, а в последующем новые требования могут быть распространены не только на трудовых мигрантов, но и на всех иностранных граждан, пересекающих границу.

Напомним, ранее на неделе стало известно о том, что в российский закон "О дактилоскопической экспертизе" могут внести изменения, в том числе, касающиеся обязательной сдачи биометрических данных и прохождения медицинского осмотра для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в России. Обязательную дактилоскопию предполагают проводить однократно и освободить от нее ряд категорий иностранцев, к примеру, недееспособных, подростков младше 18 лет, мужчин старше 65 и женщин старше 60 лет.

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Гражданам стран ЕАЭС, постоянно работающим в России, возможно придется проходить медосмотр и сдавать биометрические данные, эта мера необходима для снижения...
 
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