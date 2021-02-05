Дочь Заворотнюк сменила прическу и переехала из дома болеющей актрисы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк - Анна удивила фолловеров в соцсетях: девушка резко сменила имидж и перебралась из дома болеющей матери.

До 2020 года наследница "прекрасной няни" жила в США: Анна училась в колледже и подрабатывала в Нью-Йорке. Когда же врачи поставили неутешительный диагноз Заворотнюк, дочь поспешила вернуться на родину. Анна осела в доме матери в подмосковном поселке.

Теперь же дочка Заворотнюк решила стать самостоятельной: Анна купила собственные апартаменты в центре столицы и спешно покинула семейный очаг.

Новость о переезде девушка дополнила снимками с обновленным цветом волос и призналась, что стала похожа на японку. Но поклонники решили, что Анна стала настоящей копией своей знаменитой родительницы.

"Мамина дочка"; "Вы очень похожи на маму с этим цветом"; "Поздравляю с новосельем, красавица", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно дочка Заворотнюк решила не отчаиваться , но все же напугала поклонников болеющей актрисы.

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