ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огромные очереди грузовиков сохраняются на границе с ЕС

05.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Более тысячи машин ждут свой очереди, чтобы въехать в страны Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси в пятницу.

YouTube/ Державна прикордонна служба України
Белоруса с оборудованием для танка задержали на украинской границе – видео

Больше всего машин находится на выезде из Беларуси в Литву. В пункте пропуска "Каменный Лог" ждет 300 фур, в "Котловке" стоят 220 большегрузов. В "Беняконях" находится 180 машин, "Привалке" - 150.

На белорусско-латвийской границе ситуация значительно лучше. В пункте пропуска "Григоровщина" въезда в ЕС ожидают 60 фур, столько же стоит и в "Урбанах".

На польском направлении машины стоят только в пункте пропуска "Брузги" - 50.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На литовском направлении скопились самые большие очереди, больше всех остается загружен пункт пропуска "Каменный лог".
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп отказался давать показания на судебных слушаниях о его импичменте в Сенате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by