Огромные очереди грузовиков сохраняются на границе с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Более тысячи машин ждут свой очереди, чтобы въехать в страны Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси в пятницу.

Больше всего машин находится на выезде из Беларуси в Литву. В пункте пропуска "Каменный Лог" ждет 300 фур, в "Котловке" стоят 220 большегрузов. В "Беняконях" находится 180 машин, "Привалке" - 150.

На белорусско-латвийской границе ситуация значительно лучше. В пункте пропуска "Григоровщина" въезда в ЕС ожидают 60 фур, столько же стоит и в "Урбанах".

На польском направлении машины стоят только в пункте пропуска "Брузги" - 50.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

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