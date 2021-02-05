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Огромные очереди грузовиков сохраняются на границе с ЕС
05.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Более тысячи машин ждут свой очереди, чтобы въехать в страны Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси в пятницу.
Больше всего машин находится на выезде из Беларуси в Литву. В пункте пропуска "Каменный Лог" ждет 300 фур, в "Котловке" стоят 220 большегрузов. В "Беняконях" находится 180 машин, "Привалке" - 150.
На белорусско-латвийской границе ситуация значительно лучше. В пункте пропуска "Григоровщина" въезда в ЕС ожидают 60 фур, столько же стоит и в "Урбанах".
На польском направлении машины стоят только в пункте пропуска "Брузги" - 50.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
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На литовском направлении скопились самые большие очереди, больше всех остается загружен пункт пропуска "Каменный лог".
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