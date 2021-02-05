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Кайли Миноуг впервые выходит замуж

05.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг впервые станет женой: миниатюрная звезда приняла предложение руки и сердца от бойфренда - креативного директора издания GQ Пола Соломонса.

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Отношения Миноуг и Соломонса длятся несколько лет: впервые о романе звезд пресса заговорила в 2018 году. Тогда источники порадовались за певицу, ведь она смогла найти своего принца после многих лет разочарований. В 2016 году австралийка планировала свадьбу с актером Джошуа Сассом, но неожиданно отменила ее и теперь решила попытать свое счастье второй раз.

Как сообщило издание Daily Mail, 52-летняя Миноуг обручилась с 46-летним Соломонсом: слухи о скорой свадьбе подтвердила мачеха избранника певицы - Глория.

"Кайли - милашка и я очень рада, что они обручились. Но не могу рассказать все подробности, так меня попросили не делать этого. Я очень уважаю сына и его невесту, чтобы раскрыть карты", - рассказала мачеха.

И хотя жених и невеста пока не прокомментировали эту новость, поклонники уже начали гадать: где пройдет торжество, кто будет приглашен и в каком платье будет блистать Миноуг.

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Теги: Новости
 
 
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Радостную новость из личной жизни 52-летней австралийки и ее знаменитого бойфренда раскрыли инсайдеры.
 
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