Шесть династий из России, где несколько поколений - актеры

Источник материала: Tut.by

Ситуации, когда родители — врачи и дети пошли по их стопам, не так уж редки. Среди актеров, если присмотреться, на самом деле тоже. AFISHA.TUT.BY вспоминает шесть российских династий, где как минимум отец и сын — актеры. Нам кажется, эти фамилии самые известные, но вообще таких династий впечатляюще много.

Ефремовы: три поколения актеров



Актер Михаил Ефремов и его сын, актер Никита Ефремов. Фото из инстаграмов актеров

Больше всего на слуху из этой семьи скандально известный актер Михаил Ефремов. Но его родители — народная артистка РСФСР Алла Покровская и народный артист СССР Олег Ефремов — тоже играли в театре и кино. Оба они, к сожалению, уже покойные. Надо сказать, что и более старшие поколения семьи связаны с творчеством: например, дед Михаила Ефремова по маминой линии был оперным режиссером со званием народного артиста СССР.

Сам Михаил известен по советскому фильму «Когда я стану великаном» (1979), где снялся с Лией Ахеджаковой, российским сериалам «Граница: Таежный роман» (2000) и «Грозовые ворота» (2006).

Младшие представители династии — актер московского театра «Современник» Никита Ефремов, который еще снимается в кино, — помните «Лето» (2018)? — и сериалах, и актер Николай Ефремов. Его вы могли видеть в фильме «Снегирь» (2009), например. Это старшие сыновья Михаила Ефремова. Кстати, у него (вдруг вы не знали) шесть детей. Младший из них — Борис, которому в этом году стукнет 11 лет. Возможно, он тоже решит строить актерскую карьеру. А еще два года назад родилась дочь у Николая Ефремова — будем следить и за ее судьбой.

Самые свежие роли: сериалы 2020 года режиссера Константина Богомолова «Безопасные связи» и «Хороший человек», в которых снялся Никита Ефремов. Сейчас он выглядит самым успешным на данный момент актером династии. Михаил Ефремов в последние годы снимался в не самых удачных проектах, к тому же не в главных ролях — если не считать проект ТНТ — сериал «Полет» (2019), где они играли вместе с сыном Никитой. После смертельной аварии летом 2020 года вернуться к творчеству Ефремову будет очень непросто — актер признан виновным в инциденте и получил восемь лет колонии общего режима .

Табаковы: два поколения актеров



Отец Олег Табаков и его младший сын Павел Табаков. Фото: wikipedia.org и инстаграм Павла Табакова

Олег Табаков — настолько важная фигура для советского и российского кино, что для всех его заслуг придется выделить целый абзац. Итак, помимо карьеры актера, Табаков также стал успешным режиссером. Он был художественным руководителем и директором МХТ имени Чехова с 2000 года, а также основал Московский театр под руководством Олега Табакова («Табакерка») в 1987 году. Руководил он обоими театрами до своей смерти в 2018 году. А самые известные роли его как актера — в фильмах «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Шумный день» (1960), «Живые и мертвые» (1963) — в последнем еще и Олег Ефремов, кстати, снимался.

Династия началась с самого Олега Табакова: его родители были связаны с медициной. Зато трое из четырех детей — актеры. Старшему из них Антону Табакову сейчас уже 60 лет, он также известен как московский ресторатор. Дочь Александра Табакова работает теле- и радиоведущей, ее карьера актрисы ограничилась только тремя фильмами в 1980-х. Младший сын Павел, родившийся во втором браке Олега Табакова, тоже актер. Ну, а младшая дочка Мария еще несовершеннолетняя. Кто знает — может быть, со временем все дети Табакова повторят судьбу отца.

Самые свежие роли: перед смертью Олег Табаков успел сыграть в фильмах-сиквелах сериала «Кухня» — там он был в образе отца Виктора Баринова. Это было еще несколько лет назад. В 2020-м же много снимается Павел Табаков, в основном в короткометражках и сериалах. Среди них — «Подарок» и «Беспринципные» (о нем мы упоминали здесь ). А вот Антон Табаков играет редко: за последние два года новый проект для него только сериал «Хороший человек» — тот самый, где играет Никита Ефремов.

Стриженовы: можно сказать, что три поколения актеров



Олег Стриженов и Александр Стриженов с дочерью Александрой. Фото: kinopoisk.ru и инстаграм Екатерины Стриженовой

Начало этой династии положили два брата — Глеб и Олег Стриженовы. Чуть более успешным стал Олег, но до актерских высот взлетели оба. Просто для примера: фильм «Сорок первый» (1956), в котором снимался Олег Стриженов, получил специальную награду X Каннского кинофестиваля (1957), а «Неуловимы подростки» (1966), где появился Глеб Стриженов, по праву считается любимым фильмом советских юношей и девушек.

В браке Олега Стриженова и Любви Лифенцовой (тоже актрисы, кстати) родился известный более молодому поколению актер Александр Стриженов. Он снялся в «Кошечке» (2009), а фильме «Любовь-морковь» (2007) выступил также и режиссером. Еще Стриженов играет в театре имени Чехова. Кстати, его ныне покойная сестра Наталья Стриженова тоже актриса. Ее вы можете увидеть в картинах «Водитель автобуса» (1983) и «Сказки старого волшебника» (1984) — там же играл юный Антон Табаков.

На втором поколении династия формально не прервалась: в 2000-м у Александра Стриженова родилась вторая дочь, которую назвали Александрой. Она, в отличие от своей старшей сестры Анастасии, уже успела сделать первые шаги в актерской карьере, пока была совсем малышкой. Например, засветилась в папином фильме «Любовь-морковь» в возрасте первоклашки.

Самые свежие роли: Олег Стриженов не снимается уже более 15 лет, а единственный проект Александра Стриженова за два последних года — мини-сериал «Мертвые души», который вышел в 2020-м. Карьера Александры Стриженовой пока «на паузе» — последний раз девушка снималась, когда ей было 13, то есть семь лет назад.

Михалковы: два поколения актеров



Никита Михалков и его младшая дочь Надежда Михалкова. Фото: kinopoisk.ru

У Никиты Михалкова, который начал актерскую династию, вся семья творческая. Прадедом по материнской линии у известного актера и режиссера был тот самый живописец Василий Суриков. Дед по той же линии — живописец Петр Кончаловский. А родители — детский писатель Сергей Михалков и поэтесса Наталья Кончаловская. Роли Никиты Михалкова тоже впечатляют: «Я шагаю по Москве» (1963), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981), «Жестокий романс» (1984). Как режиссер Михалков тоже состоялся — за «Утомленные солнцем» (1994) он получил премию «Оскар» как за лучший фильм на иностранном языке. Впрочем, актерскую роль в картине Михалков тоже сыграл.

От двух браков Михалкова на свет появилось четверо детей. Трое родившихся во втором браке стали актерами: дочери Анна и Надежда и сын Артем. Правда, не такими успешными, как папа (возможно, пока). Например, Анна Михалкова уже получила в 2019-м звание заслуженной артистки России. Актрису вы могли видеть в сериале «Жизнь и судьба» (2012).

Самые «свежие» роли: Анна Михалкова играет в сериале Анны Меликян «Нежность» (2020) — и рейтинги у него весьма неплохие. Также из свежего — появление в проекте «Мертвые души», о нем мы писали выше. Артема Михалкова вы увидите… тоже в «Хорошем человеке», как и Никиту Ефремова. Надежда Михалкова за последний год, как и Павел Табаков, снялась в «Беспринципных», а еще — в фильмах «Гудбай, Америка» и «Лед 2». Ну, а их отец Никита Михалков как актер вот уже седьмой год, как не снимается. Зато он сейчас — звезда YouTube со своим проектом „Бесогон ТВ“.

Ильины: три поколения актеров



Актер Адольф Ильин и его коллега — внук Александр Ильин — младший. Фото: kinopoisk.ru

Советский актер театра и кино Адольф Ильин начал династию актеров Ильиных. Причем так мощно, что все (!) его потомки стали актерами. Скорее всего, самого Адольфа Ильина вы помните по таким картинам, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись» (1979) или «Женя, Женечка и «Катюша» (1967), хотя роли там у него далеко не главные.

Оба сына-актера — Владимир Ильин и Александр Ильин — старший — стали в какой-то степени еще успешнее, чем их отец. Хотя Владимиру Ильину пришлось долго сниматься в театре и кино, пока он не стал по-настоящему известным после «Хочу в тюрьму» — комедии 1998 года. А уж Александра Ильина-старшего вы точно знаете: он играл в суперхитах русскоязычного мира. Мы имеем в виду «Елки 3» (2013), сериалы «Физрук» (2014), «Кухня» и «Отель Элеон» (2013−2017). Серьезные картины в списке его фильмографии, конечно, тоже есть.

У Александра Ильина — старшего три сына: Илья, Алексей и Александр. Последний — младший и самый известный из всех. Именно он сыграл смешного Семена Лобанова в «Интернах» (2010−2016). Для проформы упомянем проекты, которые были на слуху у братьев: Илья Ильин снимался в сериале «Близнецы» (2004), а Алексей Ильин — в «Кармелите» (2005).

Самые свежие роли: Александр Ильин — старший засветился в 2020-м аж в четырех проектах. Это сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Окаянные дни», «Последний министр», а также фильм «Купала». Зато Илья, Алексей и Александр в вышедших новых проектах не замечены.

Янковские: три поколения актеров



Актер Ростислав Янковский и сын его племянника Иван — тоже актер. Фото: rustheatre.by и инстаграм Ивана Янковского

Как и в случае со Стриженовами, в семье Янковских все началось с братьев Ростислава и Олега. Старший Ростислав в актерство «полез» первым и добился больших высот, став народным артистом СССР в 1978-м. Ростислава Янковского можно было увидеть на сцене белорусского Национального академического драматического театра имени Горького, где он играл более 50 лет своей жизни.

Олег Янковский же преуспел в кино. Среди его послужного списка такие работы, как «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981), где снимался и Никита Михалков, сериал «Доктор Живаго» (2005). И это только если поверхностно рассказывать…

У Ростислава Янковского было два сына. Игорь Янковский тоже пробовал актерский хлеб. У него даже были роли в крепких проектах: например, «Колье Шарлотты» (1984). Но в 21-м веке из профессии он все-таки ушел. Второй сын Ростислава Янковского Владимир стал режиссером: вот фильм «Купала» (2020) — это его свежий проект. А Филипп, сын Олега Янковского, стал актером и снимается до сих пор. В 2014 году он, кстати, снимался у Анны Меликян в фильме «Звезда» вместе с Павлом Табаковым.

И это еще не все! Иван Янковский и Елизавета Янковская — сын и дочь Филиппа Янковского — тоже актеры. Ну, мы, может, немного торопимся: Елизавета пока только имеет одну готовую роль — в фильме «История одного назначения» (2018). А вот Иван уже засветился в таких фильмах, как «Приходи на меня посмотреть» (2000) и «Завод» (2018).

Самые свежие роли: в 2020-м году Филипп Янковский снялся в главной роли в фильме «Номер один». Иван Янковский играет сейчас в сериале «Топи», который бьет рекорды зрительского внимания, а еще появился в фильме «Огонь», у которого тоже весьма хорошие рейтинги.