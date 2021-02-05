ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Nissan провел премьеру нового Pathfinder: к концу года кроссовер появится и на рынке ТС

05.02.2021 09:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Он ушел, но обещал вернуться: продажи кроссовера Pathfinder на рынке ТС прекратились еще в 2017 году, но теперь представлено новое поколение модели — его компания Nissan собирается продавать и в наших краях.


По задумке дизайнеров, угловатый кузов нового кроссовера отсылает к облику Pathfinder прежних поколений — например, форма капота у машины стала более резко очерченной и приближенной к внешнему облику внедорожника первой генерации. Тем не менее возвращения к классической рамной конструкции не произошло — новый Pathfinder, получивший более мужественный вид и простые формы, является результатом глубокой модернизации предшественника.


Колесная база осталась при прежних 2,9 м, да и габариты Pathfinder — на уровне нынешней модели (без малого 5 м в длину и 1,98 м в ширину), но пропорции кузова изменились: силуэт автомобиля, по словам разработчиков, стал более выраженным, а дизайн боковин более рельефным. Покупателям предложат также двухцветную схему окраски кузова — теперь модель можно заказать с черной крышей.


Салон нового Pathfinder теперь может вместить до восьми человек, но в качестве опции доступны раздельные сиденья второго ряда (то есть семиместная конфигурация). В «базе» есть светодиодные фары, мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином и виртуальная комбинация приборов с дисплеем на 7 дюймов (у топовых вариантов экраны побольше — 12,3-дюймовый для приборов и 9 дюймов у «мультимедийки») и фирменный комплекс электронных ассистентов Safety Shield 360.


Среди опций — 10,8-дюймовый проектор показаний на лобовое стекло, аудиосистема Bose с 13 динамиками и система полуавтономного вождения ProPilot. Объем багажника варьируется от 470 л до 2279 л (по американской методике SAE) со сложенными сиденьями третьего и второго рядов.


На рынке США новый Pathfinder сохранит знакомый по предшественнику атмосферный V6 объемом 3,5 л, который развивает 288 л. с. и 351 Нм крутящего момента. Но вместо вариатора пару ему теперь составляет 9-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный с 7 различными ездовыми режимами.


Продажи нового Pathfinder в Америке начнутся летом, а ближе к концу года кроссовер ожидается и на рынке ТС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он ушел, но обещал вернуться: продажи кроссовера Pathfinder на рынке ТС прекратились еще в 2017 году, но теперь представлено новое поколение модели - его компания Nissan...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь Заворотнюк сменила прическу и переехала из дома болеющей актрисы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by