Nissan провел премьеру нового Pathfinder: к концу года кроссовер появится и на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

Он ушел, но обещал вернуться: продажи кроссовера Pathfinder на рынке ТС прекратились еще в 2017 году, но теперь представлено новое поколение модели — его компания Nissan собирается продавать и в наших краях.





По задумке дизайнеров, угловатый кузов нового кроссовера отсылает к облику Pathfinder прежних поколений — например, форма капота у машины стала более резко очерченной и приближенной к внешнему облику внедорожника первой генерации. Тем не менее возвращения к классической рамной конструкции не произошло — новый Pathfinder, получивший более мужественный вид и простые формы, является результатом глубокой модернизации предшественника.





Колесная база осталась при прежних 2,9 м, да и габариты Pathfinder — на уровне нынешней модели (без малого 5 м в длину и 1,98 м в ширину), но пропорции кузова изменились: силуэт автомобиля, по словам разработчиков, стал более выраженным, а дизайн боковин более рельефным. Покупателям предложат также двухцветную схему окраски кузова — теперь модель можно заказать с черной крышей.





Салон нового Pathfinder теперь может вместить до восьми человек, но в качестве опции доступны раздельные сиденья второго ряда (то есть семиместная конфигурация). В «базе» есть светодиодные фары, мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином и виртуальная комбинация приборов с дисплеем на 7 дюймов (у топовых вариантов экраны побольше — 12,3-дюймовый для приборов и 9 дюймов у «мультимедийки») и фирменный комплекс электронных ассистентов Safety Shield 360.





Среди опций — 10,8-дюймовый проектор показаний на лобовое стекло, аудиосистема Bose с 13 динамиками и система полуавтономного вождения ProPilot. Объем багажника варьируется от 470 л до 2279 л (по американской методике SAE) со сложенными сиденьями третьего и второго рядов.





На рынке США новый Pathfinder сохранит знакомый по предшественнику атмосферный V6 объемом 3,5 л, который развивает 288 л. с. и 351 Нм крутящего момента. Но вместо вариатора пару ему теперь составляет 9-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный с 7 различными ездовыми режимами.





Продажи нового Pathfinder в Америке начнутся летом, а ближе к концу года кроссовер ожидается и на рынке ТС.