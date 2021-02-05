Источник материала: Хартия'97

Историческая речь Джо Байдена в Госдепартаменте США 2 5.02.2021, 8:52

Джо Байден

фото: GettyImages

Весь мир должен услышать важный сигнал о возвращении Америки.

Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие враждебным шагам России и Китая.

Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте.

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — провозгласил Байден.

По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с «надвигающимся авторитаризмом», растущими амбициями КНР и решимостью РФ нанести ущерб американской демократии.

«Усиливающиеся глобальные вызовы - от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия - могут быть «решены только странами, работающими вместе и сообща», подчеркнул Байден. «Мы не можем добиться этого [решения] в одиночку», - признал президент.

С его точки зрения, новому правительству в Вашингтоне надо начинать «с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, <...> отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку». «Это наш неиссякаемый источник силы, - полагает Байден. - Это неизменное преимущество Америки».

В связи с этим 46-й американский президент выразил мнение, что союзы и альянсы США с другими странами являются «величайшим достоянием» Вашингтона. «Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами. <...> Мы намерены [восстановить] нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно», - сказал Байден.

На его взгляд, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране "лидерские позиции в мире".

Затронув тему российско-американских отношений, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам. «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки», сказал Байден, утверждая, что Россия предпринимала в отношении его страны «агрессивные действия».

Президент обещал, что Соединенные Штаты планируют подталкивать к противостоянию с Россией и своих союзников и партнеров.

«Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов», - заявил глава Белого дома.

Он также призвал власти России обеспечить немедленное освобождение Алексея Навального «без всяких условий».

Новая администрация считает главным конкурентом США Китай, но готова и к сотрудничеству с ним, если это соответствует американским интересам, отметил президент.

Глава Белого дома заявил, что «продвижение верховенства права» и «достойного отношения к каждому человеку» находятся в основании американской глобальной политики.

Как отметил Байден, дипломатия снова в центре внешней политики США и она должна означать взаимодействие с противниками страны. По его словам, американские ценности «под угрозой» и «доведены до грани за последние несколько недель».

Глава Белого дома также рассказал, что министр обороны Ллойд Остин пересмотрит дислокацию американских войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии.

Кроме того, Вашингтон увеличит квоту приема беженцев из-за рубежа и намерен довести ее до 125 тыс. человек в этом году, заявил Байден.

Он указал, что США активизируют дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене. Вашингтон, по его словам, прекратит поддержку боевых операций аравийской коалиции в арабской стране.

Как заключил Байден, военные Мьянмы должны оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества.

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