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В стачку вступила председатель цехкома «Нафтана»
Источник материала: Хартия'97
В стачку вступила председатель цехкома «Нафтана»
Ирина Лучинович участвовала в создании коллективного договора предприятия.
В стачку вступает председатель цехового профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» Лучинович Ирина Витальевна, сообщает
Ирина Лучинович — работник ОАО «Нафтан» завода «Полимир», со стажем работы на предприятии более 26 лет. Более 12 лет она — председатель цехового коммитета Белхимпрофсоюза в цехе №400 и член комиссии по формированию коллективного договора ОАО «Нафтан».
«Я твердо верю, что честь, совесть, добро и свет победят подлость, лживость, беспринципность и соглашательство. Я так же верю, что место страха займет пробудившееся чувство собственного достоинства», — заявила Ирина Лучинович.
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Ирина Лучинович участвовала в создании коллективного договора предприятия.
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