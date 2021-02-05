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В стачку вступила председатель цехкома «Нафтана»

05.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В стачку вступила председатель цехкома «Нафтана»

  • 5.02.2021, 8:42
В стачку вступила председатель цехкома «Нафтана»
Лучинович Ирина

Ирина Лучинович участвовала в создании коллективного договора предприятия.

В стачку вступает председатель цехового профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» Лучинович Ирина Витальевна, сообщает «Стачка Нафтана».

Ирина Лучинович — работник ОАО «Нафтан» завода «Полимир», со стажем работы на предприятии более 26 лет. Более 12 лет она — председатель цехового коммитета Белхимпрофсоюза в цехе №400 и член комиссии по формированию коллективного договора ОАО «Нафтан».

«Я твердо верю, что честь, совесть, добро и свет победят подлость, лживость, беспринципность и соглашательство. Я так же верю, что место страха займет пробудившееся чувство собственного достоинства», — заявила Ирина Лучинович.

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Ирина Лучинович участвовала в создании коллективного договора предприятия.
 
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