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Трамп отказался давать показания на судебных слушаниях о его импичменте в Сенате

05.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп отказался давать показания на судебных слушаниях о его импичменте в Сенате

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  • 5.02.2021, 8:34
Трамп отказался давать показания на судебных слушаниях о его импичменте в Сенате
Дональд Трамп

Демократы смогут использовать отказ как дополнительный аргумент против экс-президента США.

Законодатели от Демократической партии попросили в четверг Дональда Трампа дать показания по делу о его импичменте в Сенате, предложив бывшему президенту ответить на обвинения в подстрекательстве к мятежу. Однако советник Трампа заявил, что экс-президент не будет давать показания в Сенате, сообщает «Голос Америки».

Хотя демократы не обладают инструментами для того, чтобы принудить Трампа к даче показаний, пишет «Ассошиэйтед Пресс», демократы смогут использовать его отказ от дачи показаний как дополнительный аргумент против Трампа.

Через несколько часов после сообщения о запросе демократов, советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент не будет давать показания, назвав судебный процесс об импичменте «неконституционным». Адвокаты Трампа назвали запрос демократов «пиар-ходом».

Суд в Сенате по делу об импичменте начнется 9 февраля. Трамп, первый президент, которого дважды подвергли импичменту в Палате представителей, обвиняется в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий.

Если Трамп будет признан виновным, сенаторы дополнительно проголосуют по вопросу о лишении бывшего президента права снова баллотироваться.

Адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон заявили, что просьба демократов является доказательством того, что «они не могут доказать свои обвинения».

Как юристы, так и многие сенаторы-республиканцы считают, что судебный процесс об импичменте президента, уже покинувшего свой пост, противоречит Конституции. На прошлой неделе 45 республиканцев в Сенате проголосовали за отмену судебного разбирательства по этой причине.

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Демократы смогут использовать отказ как дополнительный аргумент против экс-президента США.
 
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