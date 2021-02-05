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Как Карпенков «похоронил» Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Как Карпенков «похоронил» Лукашенко
Слитая запись стала Рубиконом.
Некоторое время назад была опубликована аудиозапись, на которой тогдашний глава ГУБОПиК Николай Карпенков
Оттуда мы узнали, что высшее руководство режима требует от силовиков убивать и калечить белорусов, а также обсуждало вопрос создания в Беларуси концентрационных лагерей.
Затем пришли результаты уже второй независимой экспертизы, которая подтвердила, что
Обсудим последствия. Важно помнить, что на записи мы слышим не личное мнение Карпенкова, а его пересказ совещания Лукашенко. То есть выдать происходящее за личную инициативу садиста Карпенкова не выйдет. Более того после слитой записи разговора Карпенков получил повышение в иерархии режима и стал заместителем главы МВД. То есть Лукашенко показал, что более чем доволен Карпенковым. Все это складывается в картину, в которой приказы о насилии против белорусов и создание концлагерей не частная инициатива исполнителя, а осознанная политика режима.
Надо сказать, что несмотря на то, что цивилизованный мир не одобряет автократов, все понимают, что какие-то дела с ними вести нужно. То есть это зло, но все же неотъемлемая часть нашего неидеального мира. В таком положении Лукашенко был до 2020 года, с неприязнью, но дела с ним велись.
Но сейчас образ Лукашенко - это образ усатого диктатора в фуражке с большим козырьком, применяющего насилие к мирным людям и строящего концентрационные лагеря. Ассоциации с одним персонажем слишком очевидны. После подтверждения аудиозаписи про лагеря Лукашенко оказывается еще дальше за чертой, отделяющей неприятных, но терпимых автократов от совсем уж неприемлемых преступников.
Подтверждение аудиозаписи и обсуждение на площадке ОБСЕ - еще один шаг на долгом пути признания режима террористическим. ОБСЕ - уважаемая организация, объединяющая 47 стран Европы, в том числе Украину и Россию. Работа по признанию Лукашенко преступником на этой площадке может стать существенным вкладом в дальнейшую изоляцию белорусской диктатуры.
Нельзя не обратить внимание и на время появления подтверждений подлинности. Как раз накануне обсуждений по 4-ому санкционному пакету ЕС. Подтвержденные приказы убивать людей и строить концлагеря — важный козырь для сторонников ужесточения санкций. Важно предупредить, европейская бюрократия имеет большую инерцию, и реальный эффект мы увидим уже не в 4-ом, а в 5-ом пакете санкций.
Другой любопытный момент состоит в том, что голос идентифицирован из публичных выступлений Карпенкова в эфире телевидения. Теперь каждый прикорытник трижды подумает, рассказывать ли очередную небылицу в эфире пропагандистских СМИ, ведь не угадаешь, чей голос сольют следующим, благо, сливы идут один за другим.
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Слитая запись стала Рубиконом.
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