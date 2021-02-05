Источник материала: Хартия'97

Как Карпенков «похоронил» Лукашенко 3 5.02.2021, 8:30

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фото: Радые Свабода

Слитая запись стала Рубиконом.

Некоторое время назад была опубликована аудиозапись, на которой тогдашний глава ГУБОПиК Николай Карпенков обсуждал вместе с коллегами результаты совещания у Лукашенко , пишет телеграм-канал «Кукловод и овца» .

Оттуда мы узнали, что высшее руководство режима требует от силовиков убивать и калечить белорусов, а также обсуждало вопрос создания в Беларуси концентрационных лагерей.

Затем пришли результаты уже второй независимой экспертизы, которая подтвердила, что голос действительно принадлежит Карпенкову . Также вопрос по этой аудиозаписи и в целом о происходящем в РБ был вынесен на повестку ОБСЕ.

Обсудим последствия. Важно помнить, что на записи мы слышим не личное мнение Карпенкова, а его пересказ совещания Лукашенко. То есть выдать происходящее за личную инициативу садиста Карпенкова не выйдет. Более того после слитой записи разговора Карпенков получил повышение в иерархии режима и стал заместителем главы МВД. То есть Лукашенко показал, что более чем доволен Карпенковым. Все это складывается в картину, в которой приказы о насилии против белорусов и создание концлагерей не частная инициатива исполнителя, а осознанная политика режима.

Надо сказать, что несмотря на то, что цивилизованный мир не одобряет автократов, все понимают, что какие-то дела с ними вести нужно. То есть это зло, но все же неотъемлемая часть нашего неидеального мира. В таком положении Лукашенко был до 2020 года, с неприязнью, но дела с ним велись.

Но сейчас образ Лукашенко - это образ усатого диктатора в фуражке с большим козырьком, применяющего насилие к мирным людям и строящего концентрационные лагеря. Ассоциации с одним персонажем слишком очевидны. После подтверждения аудиозаписи про лагеря Лукашенко оказывается еще дальше за чертой, отделяющей неприятных, но терпимых автократов от совсем уж неприемлемых преступников.

Подтверждение аудиозаписи и обсуждение на площадке ОБСЕ - еще один шаг на долгом пути признания режима террористическим. ОБСЕ - уважаемая организация, объединяющая 47 стран Европы, в том числе Украину и Россию. Работа по признанию Лукашенко преступником на этой площадке может стать существенным вкладом в дальнейшую изоляцию белорусской диктатуры.

Нельзя не обратить внимание и на время появления подтверждений подлинности. Как раз накануне обсуждений по 4-ому санкционному пакету ЕС. Подтвержденные приказы убивать людей и строить концлагеря — важный козырь для сторонников ужесточения санкций. Важно предупредить, европейская бюрократия имеет большую инерцию, и реальный эффект мы увидим уже не в 4-ом, а в 5-ом пакете санкций.

Другой любопытный момент состоит в том, что голос идентифицирован из публичных выступлений Карпенкова в эфире телевидения. Теперь каждый прикорытник трижды подумает, рассказывать ли очередную небылицу в эфире пропагандистских СМИ, ведь не угадаешь, чей голос сольют следующим, благо, сливы идут один за другим.

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