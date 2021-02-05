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Жители Барановичей вышли на марш по родному городу
Источник материала: Хартия'97
Жители Барановичей вышли на марш по родному городу
Протест будет продолжаться до полного «обнуления» диктатора.
Жители Барановичей по случаю 180 дней протестов вчера вечером прошлись маршем по городу, сообщает телеграм-канал
«Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!», — скандировали люди.
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Протест будет продолжаться до полного «обнуления» диктатора.
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