Первая речь Байдена по внешней политике: «Америка вернулась». А Тихановская встретилась с послом США

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Президент США говорил о завершении изоляционизма, активизации демократизаторских усилий за рубежом и усилении противодействия предполагаемым враждебным шагам России и Китая.





Джо Байден, фото AP Photo/Evan Vucci

Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте, сообщает ТАСС .

– Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики, – провозгласил Байден.

С его точки зрения, новому правительству в Вашингтоне надо начинать «с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, <...> отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку».

– Это наш неиссякаемый источник силы. Это неизменное преимущество Америки, – сказал президент США.

В связи с этим 46-й американский президент выразил мнение, что союзы и альянсы США с другими странами являются величайшим достоянием Вашингтона:

– Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами. <...> Мы намерены [восстановить] нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно.

Затронув тему российско-американских отношений, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам.

– Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки, – сказал Байден, отмечая, что Россия предпринимала в отношении его страны «агрессивные действия». – Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов.

Он также призвал власти России обеспечить немедленное освобождение Алексея Навального:

– Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий.

Отметим, накануне вечером посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась со Светланой Тихановской.





Белорусский политик озвучила : «Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».

Американской дипломат, в свою очередь, подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».