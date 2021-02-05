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Цифра дня. Под петицией за БЧБ-флаг уже 102 тысячи человек

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это самое большое количество подписантов в истории платформы петиций.

Цифра дня. Под петицией за БЧБ-флаг уже 102 тысячи человек

Больше 102 тысяч человек подписали петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским. И количество подписавших продолжает расти.

Напомним, Генпрокуратура подготовила пакет документов о признании БЧБ-флага и другой символики экстремистскими. Поводом для этого якобы стало обращение в прокуратуру более 100 неравнодушных анонимных граждан.

 
 
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Это самое большое количество подписантов в истории платформы петиций.
 
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