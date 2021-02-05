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Цифра дня. Под петицией за БЧБ-флаг уже 102 тысячи человек
05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это самое большое количество подписантов в истории платформы петиций.
Больше 102 тысяч человек подписали
Напомним, Генпрокуратура подготовила пакет документов о признании БЧБ-флага и другой символики экстремистскими. Поводом для этого якобы стало обращение в прокуратуру более 100 неравнодушных анонимных граждан.
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Это самое большое количество подписантов в истории платформы петиций.
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