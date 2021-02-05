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Фотофакт. В Жировичском монастыре есть росписи, которые делал Роман Бондаренко
05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В трапезной имеется декоративная роспись на стене и чеканка с фамилиями художников.
Первый среди других художников — Роман Игоревич Бондаренко, обнаружила
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В трапезной имеется декоративная роспись на стене и чеканка с фамилиями художников.
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