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Вблизи границы с Литвой из горящей фуры спасли дальнобойщика

05.02.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня ночью недалеко от литовской границы горела фура.

Вблизи границы с Литвой из горящей фуры спасли дальнобойщика
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, около трех часов ночи на неохраняемой стоянке в Ошмянах (недалеко от пункта пропуска «Каменный Лог») произошло загорание большегруза MAN.

В результате повреждена автономная печь, переднее колесо, элементы кабины, обшивка моторного отсека, тормозные шланги.

Прибывшие спасатели достали 43-летнего водителя из кабины, в которой он отдыхал.

Ранее сообщалось, что по данным Госпогранкомитета на 08:00 в «Каменном Логе» скопилось более 300 грузовиков.

 
 
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Сегодня ночью недалеко от литовской границы горела фура.
 
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