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Вблизи границы с Литвой из горящей фуры спасли дальнобойщика
Источник материала: Навiны
Сегодня ночью недалеко от литовской границы горела фура.
Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, около трех часов ночи на неохраняемой стоянке в Ошмянах (недалеко от пункта пропуска «Каменный Лог») произошло загорание большегруза MAN.
В результате повреждена автономная печь, переднее колесо, элементы кабины, обшивка моторного отсека, тормозные шланги.
Прибывшие спасатели достали 43-летнего водителя из кабины, в которой он отдыхал.
Ранее сообщалось, что по данным Госпогранкомитета на 08:00 в «Каменном Логе»
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Сегодня ночью недалеко от литовской границы горела фура.
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