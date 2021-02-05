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VOKA первым в Беларуси запускает канал TDC с турецкими сериалами

05.02.2021 09:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 февраля видеосервис VOKA первым в Беларуси запустил канал Timeless Dizi Channel. Теперь любители турецких сериалов в жанре дизи смогут смотреть новые эпизоды ежедневно.

Timeless Dizi Channel – первый международный телеканал, который транслирует многосерийные мелодрамы турецкого производства в жанре дизи. Это очень популярное направление современной мелодрамы с сюжетами, отражающими историю и культуру Турции.

В одном таком сериале в среднем около 40 серий, продолжительность каждой из них – от 90 до 120 минут. Причем съемки каждого эпизода оцениваются в 200 тысяч долларов США. Высокобюджетная съемка, захватывающие пейзажи, известные турецкие кинозвезды и полные страстей истории о родственных узах, морали, любви – вот что любят около 400 миллионов зрителей более чем в 140 странах мира. Благодаря VOKA теперь к их числу присоединится и Беларусь.

«Внутри», «Бесконечная любовь», «Эзель», «Маленькие преступления», «Научи меня любить», «Курт Сеит и Александра», «Дядя Кара», «20 минут», «Пять братьев», «Грязные деньги, лживая любовь», «Красная косынка», «Мамы и матери», «Восьмой день», «Конец» – пользователи VOKA получат доступ ко всем лучшим турецким мелодрамам от ведущих продюсеров с мировым именем. Эти сериалы настолько востребованы во всем мире, что зрительский интерес к дизи уже изучается как отдельный социальный феномен последних лет.

Ежедневно в 20:00 на Timeless Dizi Channel выходят новые эпизоды, а по выходным в эфире канала идут телемарафоны.

VOKA – видеосервис c разнообразным контентом: фильмами и сериалами в HD качестве, популярными ТВ-каналами, онлайн-трансляциями музыкальных и спортивных событий, а также известными фильмами на белорусском языке. Смотрите канал на сайте https://voka.tv/channels/timeless-dizi-channel-test и в приложении VOKA для SMART TV.

 
 
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С 1 февраля видеосервис VOKA первым в Беларуси запустил канал Timeless Dizi Channel. Теперь любители турецких сериалов в жанре дизи смогут смотреть новые эпизоды ежедневно.
 
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