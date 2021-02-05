Политолог: Китай не будет играть в Беларуси против интересов Москвы, в Пекине помнят выходку Лукашенко













Ему срочно нужны деньги, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами и недопустить обнищание населения.





Рынки западного капитала закрыты, выгода для России снова помогать лжецу деньгами неочевидна, а Китаю это зачем?





В Пекине помнят выходку Лукашенко, который в апреле 2019 года раньше времени покинул саммит «Один пояс — один путь».





Китай обжегся на многих проектах, которые реализовывал в Беларуси.





Китаю нужна Беларусь, имеющая тесные экономические и политические отношения с ЕС.





Визит Лукашенко в Пекин очень сомнителен. Он сейчас в таком положении, что боится страну покидать больше чем на сутки.





Да и зачем принимать политического лузера? Его время давно ушло. Китай мыслит историческими категориями.