ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: Китай не будет играть в Беларуси против интересов Москвы, в Пекине помнят выходку Лукашенко

05.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Позиция Кремля не раз озвучивалась - транзит власти в рамках конституционных механизмов. Были определены конкретные сроки и под эти обещания выдан кредит. Лукашенко в свойственной манере начал хитрить, пишет политолог Дмитрий Болкунец.




Ему срочно нужны деньги, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами и недопустить обнищание населения.

Рынки западного капитала закрыты, выгода для России снова помогать лжецу деньгами неочевидна, а Китаю это зачем?

В Пекине помнят выходку Лукашенко, который в апреле 2019 года раньше времени покинул саммит «Один пояс — один путь».

Китай обжегся на многих проектах, которые реализовывал в Беларуси.

Китаю нужна Беларусь, имеющая тесные экономические и политические отношения с ЕС.

Визит Лукашенко в Пекин очень сомнителен. Он сейчас в таком положении, что боится страну покидать больше чем на сутки.

Да и зачем принимать политического лузера? Его время давно ушло. Китай мыслит историческими категориями.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позиция Кремля не раз озвучивалась - транзит власти в рамках конституционных механизмов. Были определены конкретные сроки и под эти обещания выдан кредит....
 
Новости дня
Новости разные
 
Петиция против признания БЧБ-флага экстремистским собрала более 100 тыс. подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by