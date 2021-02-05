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Головченко хвастается тем, что власти старательно громили. Больше нечем?
Источник материала: Партизан
Экспорт Парка высоких технологий в прошлом году превысил 2,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на международном форуме Digital Almaty Forum 2021.
"В Беларуси достаточно давно функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе - Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 2,5 миллиардов долларов - это более 20% всего экспорта услуг Беларуси", - сказал Головченко.
Он считает, что в республике создана хорошая инфраструктура для цифровой трансформации. В частности, премьер заявил, что беспроводной широкополосный доступ в интернет имеют 95 пользователей на 100 жителей страны. По его словам, Беларусь занимает лидирующую позицию в Европе по оснащенности оптоволокном зданий.
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Экспорт Парка высоких технологий в прошлом году превысил 2,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на международном форуме Digital...
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