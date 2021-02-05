Сергей Кисляк: «Я не объявлял о завершении карьеры в сборной. Если буду нужен, всегда готов помочь»





– Планируете ли еще выступать за сборную Беларуси?





– Я не объявлял о завершении карьеры в сборной. Но, как понимаю, команда берет курс на омоложение. В прошлом году к самым ответственным, решающим играм, к которым мы готовились два года, подошел в хорошей форме. Однако тренерский штаб решил меня не вызывать. Наверное, в силу моего возраста. А теперь пускай действительно играют молодые и добиваются результатов. Хотя я не отказывался и не отказываюсь играть за сборную. Если буду нужен, всегда готов помочь.





– За период вашего выступления за сборную, наверное, самым ярким выдался победный матч с Францией. Вспоминаете ту встречу и свой гол?





– Уже нет. Хотя довольно часто о нем напоминают, или где-нибудь на ютьюбе натыкаюсь на этот гол. Прошло много времени, но многие его помнят. Тем более он оказался победным. Очень рад, что тогда этой викторией мы доставили много радости болельщикам, – сказал Кисляк.