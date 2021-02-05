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Официально: У ЕАЭС нет планов на единую валюту до 2025 года

05.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков сообщил, что в стратегии развития ЕАЭС до 2025 года нет планов на единую валюту.




Ни в одном договоре ЕАЭС, ни в одном другом акте в рамках ЕАЭС не сказано о введении единой валюты. Таких планов нет даже в стратегии развития до 2025 года. Переговоры об этом не ведутся, и тема не обсуждается», — приводит слова министра ТАСС.

Жаксылыков также отметил, что доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС не такая высокая, как в Евросоюзе, — она не превышает 15%. В то время как в ЕС доля взаимной торговли товарами, услугами, а также инвестиционных потоков достигает 60−70%.

Министр обозначил и такую тенденцию: при взаимных расчетах в ЕАЭС чаще стали использовать национальные валюты. В 2013 году, еще во времена Таможенного союза, это было около 60%, а уже по итогам 2019-го — около 74%. На доллар приходится 19% расчетов, а на евро — всего 7%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков сообщил, что в стратегии развития ЕАЭС до 2025 года нет планов на...
 
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