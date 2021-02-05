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Нет плохой погоды, но снегопад электросети отрубает
Источник материала: Партизан
В «Белэнерго» рассказали, принес ли снегопад массовые отключения в электросетях
В последние дни в центральной части Беларуси наблюдались неблагоприятные погодные условия - сильные снегопады.
Это могло негативно повлиять на электроснабжение.
Впрочем, в «Белэнерго» заявили, что массового отключения электричества удалось избежать.
Об этом сообщается в Telegram-канале государственного производственного объединения.
Отмечается, что с утра 4 февраля по утро 5 февраля была возобновлена подача электроэнергии в 132 населённых пункта,
Данная цифра может показаться значительной. Однако на деле речь идёт о небольших деревнях (в которых проживает не более 50 человек) и хуторах.
Жителей всех 132 населённых пунктов, где было восстановлено электроснабжение, можно разместить в нескольких многоэтажках.
Поэтому масштабы влияния снегопада на энергоснабжение нельзя назвать серьёзными.
Также стоит отметить, что в обычные дни, когда неблагоприятных погодных явлений не наблюдается, ежедневно приходится восстанавливать подачу электроэнергии в среднем в 50-60 деревень.
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В «Белэнерго» рассказали, принес ли снегопад массовые отключения в электросетях
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