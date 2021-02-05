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Плохие новости для жен и членов семей милиционеров и олигархов

05.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Плохие новости для жён и семей придворных олигархов и милиционеров: США планируют расширить санкции и на них.




Фото Наталья Федосенко, ТАСС

Быть женой или дочкой милиционера, который пытал людей на Окрестина или женой владельца сети табачных ларьков, скоро станет более стремно. 

Сенаторы от демократов и республиканцев подготовили проект расширения «Глобального закона Магнитского», что грозит серьёзными проблемами для всех организаторов, участников и спонсоров репрессий в Беларуси.

Действие закона будет расширено для принятия санкций в отношении лиц, которые совершили «серьёзные нарушения прав человека» и нарушения «международно признанных прав человека». 

США планируют принять санкции не только в отношении непосредственных исполнителей, организаторов, и спонсоров преступлений, но также их ближайших родственников и «семейные» бизнесы. 

Запланированное в поправках снижение требований для признания коррупционных злоупотреблений означает, что доказать факт коррупции станет проще. Членства в хоккейной команде «президента» будет достаточно, чтобы перекрыть кислород во всех странах мира даже самым таланлтивым и близким друзьям Лукашенко.

Если поправки будут приняты, то санкции в отношении «кошельков режима» и причастных к репрессиям можно будет инициировать даже если у пострадавших нет официального статуса жертвы преступления.
 
 
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Плохие новости для жён и семей придворных олигархов и милиционеров: США планируют расширить санкции и на них.
 
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