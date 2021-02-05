Плохие новости для жен и членов семей милиционеров и олигархов













Фото Наталья Федосенко, ТАСС





Быть женой или дочкой милиционера, который пытал людей на Окрестина или женой владельца сети табачных ларьков, скоро станет более стремно.





проект расширения «Глобального закона Магнитского», что грозит серьёзными проблемами для всех организаторов, участников и спонсоров репрессий в Беларуси. Сенаторы от демократов и республиканцев подготовилирасширения «Глобального закона Магнитского», что грозит серьёзными проблемами для всех организаторов, участников и спонсоров репрессий в Беларуси.





Действие закона будет расширено для принятия санкций в отношении лиц, которые совершили «серьёзные нарушения прав человека» и нарушения «международно признанных прав человека».





США планируют принять санкции не только в отношении непосредственных исполнителей, организаторов, и спонсоров преступлений, но также их ближайших родственников и «семейные» бизнесы.





Запланированное в поправках снижение требований для признания коррупционных злоупотреблений означает, что доказать факт коррупции станет проще. Членства в хоккейной команде «президента» будет достаточно, чтобы перекрыть кислород во всех странах мира даже самым таланлтивым и близким друзьям Лукашенко.





Если поправки будут приняты, то санкции в отношении «кошельков режима» и причастных к репрессиям можно будет инициировать даже если у пострадавших нет официального статуса жертвы преступления.