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Петицию в защиту бело-красно-белого флага подписали более 100 тысяч человек
Источник материала: Партизан
Петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской на платформе Petitions.by подписали более 100 тысяч человек. А если точнее - более 102 тысяч человек.
Она была создана 29 января, после того, как стало известно, что Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистской бело-красно-белой символики. С соответствующим предложением в орган обратились активисты пророссийских организаций и инициатив.
Инициаторы создания
Обращение в настоящее время оформляется для обращения в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру Беларуси.
В защиту бело-красно-белого флага выступило также историческое сообщество. К этому времени
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Петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской на платформе Petitions.by подписали более 100 тысяч человек. А если точнее - более 102 тысяч человек.
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