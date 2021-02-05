Петицию в защиту бело-красно-белого флага подписали более 100 тысяч человек

Она была создана 29 января, после того, как стало известно, что Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистской бело-красно-белой символики. С соответствующим предложением в орган обратились активисты пророссийских организаций и инициатив.





петиции считают, что возможный запрет не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Инициаторы созданиясчитают, что возможный запрет не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей.





Обращение в настоящее время оформляется для обращения в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру Беларуси.



