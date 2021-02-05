Беларусь приветствует продление СНВ-3

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Белорусская сторона приветствует вступление в силу соглашения между Россией и США о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство республики считает пролонгацию международного соглашения весомым вкладом в укрепление архитектуры безопасности и стабильности в стратегическом плане.

Краеугольный камень безопасности

"Продление ДСНВ, вне всякого сомнения, отвечает интересам всего мирового сообщества", - выразили уверенность в МИД Беларуси.

Официальный Минск рассчитывает, что достигнутые между Москвой и Вашингтоном договоренности лягут в фундамент дальнейшего ядерного разоружения, которое примет необратимый и всесторонний характер.

При этом в официальном сообщении выражена надежда, что решение российских и американских властей для сохранения ДСНВ поспособствует формированию благоприятных условий для работы механизмов контроля в сфере вооружений на евроатлантическом пространстве. Потому что Договор о сокращении наступательных вооружений остается краеугольным камнем глобальной стратегической системы стабильности, гарантирующей безопасность во всем мире.

Что такое ДСНВ?

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ действует десять лет с возможным последующим продлением еще на пять лет.

Им предусмотрено уменьшение количества ядерных боезарядов обеими странами до 1550, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок – до 700.

Ранее в Штатах заявили, что думают о продлении договора, но предлагают расширить его действие на больший круг новых вооружений, а также включить в него Китай.

В свою очередь официальная Москва сообщила, что Россия выступает против искусственных увязок США участия КНР в диалоге по ДСНВ, что ставит под вопрос продление документа.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого они приступили к разработке ракет этого радиуса действия и уже провели ряд испытаний.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа занималась последовательным демонтажем системы международной безопасности, и следующим в этом списке должен был стать ДСНВ. Новый глава Белого дома Джо Байден согласился на предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие договора еще на пять лет.