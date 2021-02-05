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«АвтоВАЗ» приступил к выпуску обновленной Lada Largus

05.02.2021 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Одновременно с этим компания раскрыла интерьер модернизированной машины.


Первым экземпляром обновленного Largus, который вчера сошел с конвейера, стал Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы», сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что Largus получил измененный в нынешнем стиле Lada дизайн экстерьера — это новые передний бампер и решетка радиатора с фирменным «икс-фейсом», капот и передние крылья, фары, диски колес и корпуса наружных зеркал.


Переработан и салон Largus, причем многие элементы (центральная консоль, передняя панель и часть внутренней обшивки) достались от Renault Duster первого поколения. Универсал получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций. Под капотом же (это моторы 1.6 мощностью 87 и 106 л.с. в паре с «механикой») изменений не ожидается.


К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч Largus. О старте приема предзаказов на обновленную модель будет объявлено позже. В Беларуси цены на дорестайлинговый Largus начинаются от 23 330 рублей за фургон и 24 920 рублей за пятиместный универсал.

 
 
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Накануне на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Одновременно с этим компания раскрыла интерьер...
 
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