«АвтоВАЗ» приступил к выпуску обновленной Lada Largus

Источник материала: Tut.by

Накануне на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus . Одновременно с этим компания раскрыла интерьер модернизированной машины.





Первым экземпляром обновленного Largus, который вчера сошел с конвейера, стал Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы», сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что Largus получил измененный в нынешнем стиле Lada дизайн экстерьера — это новые передний бампер и решетка радиатора с фирменным «икс-фейсом», капот и передние крылья, фары, диски колес и корпуса наружных зеркал.





Переработан и салон Largus, причем многие элементы (центральная консоль, передняя панель и часть внутренней обшивки) достались от Renault Duster первого поколения. Универсал получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций. Под капотом же (это моторы 1.6 мощностью 87 и 106 л.с. в паре с «механикой») изменений не ожидается.





К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч Largus. О старте приема предзаказов на обновленную модель будет объявлено позже. В Беларуси цены на дорестайлинговый Largus начинаются от 23 330 рублей за фургон и 24 920 рублей за пятиместный универсал.