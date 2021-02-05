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Литва вновь обнаружила у себя электричество с БелАЭС

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва вновь обнаружила у себя электричество с БелАЭС

В то время, как одни испытывают энергетический голод, другие торгуют по серым схемам. Литва вновь обнаружила у себя электричество с Белорусской АЭС. На этот раз много.

Речь о 12 процентах всей электроэнергии, потребляемой в соседней стране. Её стоимость – 11 миллионов евро в месяц, говорят в литовском Комитете по нацбезопасности. Более того, некоторые местные предприятия прилично зарабатывают на электричестве с БелАЭС в обход запрета на её использование. Литва, похоже, балансирует между выгодой и обязательствами перед западными партнёрами. Местные политики продолжают призывать к выходу из общей энергосистемы с Беларусью и Россией.

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В то время, как одни испытывают энергетический голод, другие торгуют по серым схемам. Литва вновь обнаружила у себя электричество с Белорусской АЭС. На этот раз...
 
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