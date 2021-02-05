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Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете

Мировым судом в Москве (Россия) будут возобновлены слушания по уголовному делу в отношении обвиняемого в клевете Алексея Навального. Об этом информирует «Интерфакс».

Ранее судебный процесс приостановили, так как подозреваемый находился на лечении в Берлине (Германия).

Ожидается, что находящегося под стражей Навального доставят в суд для личного участия.

По версии обвинения, Навальный 2 июня разместил в Telegram и Twitter ролик, посвященный поправкам к Конституции. Политик сопроводил свои посты комментарием, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую достоинство и честь, а также подрывающие репутацию ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Следствие посчитало, что Навальным была совершена клевета. Оппозиционер не признает свою вину.

Московский суд ранее отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального – в колонии. В суде уточнили, что с учетом времени, которое Алексей Навальный провел под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года, наказание составит 2 года и 8 месяцев.

Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба Мосгорсуда

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Мировым судом в Москве (Россия) будут возобновлены слушания по уголовному делу в отношении обвиняемого в клевете Алексея Навального. Об этом информирует...
 
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