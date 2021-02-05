В США полиция разыскивает мужчину, угнавшего авто с ампулами вакцины против COVID-19

Источник материала: ОНТ

Полиция Плант-Сити (Флорида, США) разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с ампулами вакцины против COVID-19. Об этом информирует Plant City Observer.

2 февраля мужчина угнал машину Hyundai Accent. Автомобиль находился на стоянке возле площадки, на которой проводится фестиваль клубники Strawberry Festival. В угнанной машине находились 30 флаконов вакцины против COVID-19.

Полиция разыскивает молодого человека в возрасте около 20 лет.

Фото: plantcityobserver

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram