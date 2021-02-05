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В США полиция разыскивает мужчину, угнавшего авто с ампулами вакцины против COVID-19
Источник материала: ОНТ
Полиция Плант-Сити (Флорида, США) разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с ампулами вакцины против COVID-19. Об этом
2 февраля мужчина угнал машину Hyundai Accent. Автомобиль находился на стоянке возле площадки, на которой проводится фестиваль клубники Strawberry Festival. В угнанной машине находились 30 флаконов вакцины против COVID-19.
Полиция разыскивает молодого человека в возрасте около 20 лет.
Фото: plantcityobserver
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Полиция Плант-Сити (Флорида, США) разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с ампулами вакцины против COVID-19. Об этом информирует Plant City Observer. 2 февраля мужчина угнал...
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