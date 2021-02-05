ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США полиция разыскивает мужчину, угнавшего авто с ампулами вакцины против COVID-19

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США полиция разыскивает мужчину, угнавшего авто с ампулами вакцины против COVID-19

Полиция Плант-Сити (Флорида, США) разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с ампулами вакцины против COVID-19. Об этом информирует Plant City Observer.

2 февраля мужчина угнал машину Hyundai Accent. Автомобиль находился на стоянке возле площадки, на которой проводится фестиваль клубники Strawberry Festival. В угнанной машине находились 30 флаконов вакцины против COVID-19.

Полиция разыскивает молодого человека в возрасте около 20 лет.

Фото: plantcityobserver

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Плант-Сити (Флорида, США) разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с ампулами вакцины против COVID-19. Об этом информирует Plant City Observer. 2 февраля мужчина угнал...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗВР за январь сократились более чем на четверть миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by