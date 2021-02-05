Подписан указ, повышающий привлекательность механизма поддержки экспорта

Источник материала: ОНТ

Шаг навстречу экспортёрам. Президент подписал указ, который сделает механизм поддержки экспорта привлекательнее и доступнее.

Один из инструментов – кредитование. Банки будут предоставлять займы производителям товаров и услуг из Беларуси для продажи за рубеж. Удобные условия кредитования предложат и заграничным покупателям. Более того, сумма экспортных кредитов теперь не будет ограничена минимумом в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков.

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