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Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в истории NHL
Источник материала: ОНТ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 709 шайбу в регулярных чемпионатах NHL. Благодаря этому россиянин вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги.
Овечкин отличился в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз», несмотря на очередное достижение своего капитана, уступили – 2:4.
Чтобы подняться в списке лучших снайперов в истории NHL на шестое место, Овечкин должен забить еще девять шайб.
Лидером рейтинга лучших снайперов остается легендарный хоккеист Уэйн Гретцки – в активе канадца 894 забитых гола.
Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sport
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 709 шайбу в регулярных чемпионатах NHL. Благодаря этому россиянин вышел на чистое седьмое место в...
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