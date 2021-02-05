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Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в истории NHL

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в истории NHL

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 709 шайбу в регулярных чемпионатах NHL. Благодаря этому россиянин вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин отличился в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Кэпиталз», несмотря на очередное достижение своего капитана, уступили – 2:4.

Чтобы подняться в списке лучших снайперов в истории NHL на шестое место, Овечкин должен забить еще девять шайб.

Лидером рейтинга лучших снайперов остается легендарный хоккеист Уэйн Гретцки – в активе канадца 894 забитых гола.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sport

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 709 шайбу в регулярных чемпионатах NHL. Благодаря этому россиянин вышел на чистое седьмое место в...
 
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