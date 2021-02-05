Евразийский межправительственный совет пройдёт сегодня в Алматы

Источник материала: ОНТ

Евразийский межправсовет пройдёт сегодня в Казахстане. Премьер-министр Беларуси прибыл в Алматы накануне.

На глобальном форуме обсудят темы, которые касаются всех участников интеграции и стран-наблюдателей. В повестке – 11 вопросов об улучшении работы Евразийского экономического союза. Что касается Договора об общем рынке газа – его подписание ожидается в следующем году. Глава белорусского правительства уже провёл переговоры со своим коллегой из Кыргызстана: по итогам года у нас отмечен рост товарооборота. И Минск рассчитывает на реализацию новых проектов. В частности – речь шла о развитии сборочных производств белорусских тракторов в Кыргызстане.

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