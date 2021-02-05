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В Минске машина въехала в осветительную мачту, водитель погиб

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске машина въехала в осветительную мачту, водитель погибМинске машина въехала в осветительную мачту, водитель погиб" class="one-news__figure-img">

28-летний мужчина погиб в результате ДТП в Минске. Водитель не справился с управлением, автомобиль «Мазда» врезался в осветительную мачту. Об этом информирует пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 5 февраля около 2:20 на Партизанском проспекте. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения. В ДТП мужчина получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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28-летний мужчина погиб в результате ДТП в Минске. Водитель не справился с управлением, автомобиль «Мазда» врезался в осветительную мачту. Об этом информирует...
 
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