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Украине грозит блэкаут: запасы угля быстро уменьшаются

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украине грозит блэкаут: запасы угля быстро уменьшаются

В Киеве назвали критической ситуацию с запасами угля – с ноября они уменьшились более чем в 5 раз.

Почти половина энергоресурсов сосредоточена на Луганской и Славянской станциях. Нацкомиссия, регулирующая сферу, предупредила, что это может стать причиной общесистемной аварии и введения аварийного графика подачи электричества. Положение усугубляют аварии на местных ТЭС. Одна из них произошла в Запорожье. Город оказался в дыму, без света, воды и тепла. Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электроэнергии в объеме 500 мегаватт. К слову, наша страна не впервые помогает соседям в подобных ситуациях. 

 

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В Киеве назвали критической ситуацию с запасами угля – с ноября они уменьшились более чем в 5 раз. Почти половина энергоресурсов сосредоточена на Луганской и...
 
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