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Российские знаменитости, которые признались в проблемах с психикой
Источник материала: ОНТ
Ещё несколько десятилетий назад признаться в необходимости получить психологическую или психиатрическую помощь считалось очень постыдным. Сегодня многие поняли, что есть случаи, когда специалист просто необходим. Знаменитости открыто признаются в своих проблемах и делятся успехами в их решении.
Певица Лолита долгое время страдала депрессией, проходила лечение в клинике. В своих интервью звезда рассказывает, что помощь специалистов ей очень помогла.
Дима Билан открыто говорит, что обращался за помощью к специалисту. Причиной обращения стали тяжелые переживания после смерти его покровителя и продюсера Юрия Айзеншписа.
Сергей Жигунов тоже проходил лечение в психиатрической клинике. Запутанная личная жизнь стала причиной глубокой депрессии.
Стендап комик Юлия Ахмедова рассказала СМИ о своем биполярном расстройстве. С таким диагнозом необходимо принимать лекарства и находиться под наблюдением профессионалов, что звезда и делает.
Екатерина Шпица говорит о том, что благодаря психологической помощи, она справилась со своими страхами и перфекционизмом, что позволило ей сделать успешную карьеру актрисы.
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Ещё несколько десятилетий назад признаться в необходимости получить психологическую или психиатрическую помощь считалось очень постыдным. Сегодня многие...
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