ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские знаменитости, которые признались в проблемах с психикой

05.02.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Российские знаменитости, которые признались в проблемах с психикой

Ещё несколько десятилетий назад признаться в необходимости получить психологическую или психиатрическую помощь считалось очень постыдным. Сегодня многие поняли, что есть случаи, когда специалист просто необходим. Знаменитости открыто признаются в своих проблемах и делятся успехами в их решении.

 Певица Лолита долгое время страдала депрессией, проходила лечение в клинике. В своих интервью звезда рассказывает, что помощь специалистов ей очень помогла. 


 

Дима Билан открыто говорит, что обращался за помощью к специалисту. Причиной обращения стали тяжелые переживания после смерти его покровителя и продюсера Юрия Айзеншписа.   



Сергей Жигунов тоже проходил лечение в психиатрической клинике. Запутанная личная жизнь стала причиной глубокой депрессии. 

Стендап комик Юлия Ахмедова рассказала СМИ о своем биполярном расстройстве. С таким диагнозом необходимо принимать лекарства и находиться под наблюдением профессионалов, что звезда и делает.  



Екатерина Шпица говорит о том, что благодаря психологической помощи, она справилась со своими страхами и перфекционизмом, что позволило ей сделать успешную карьеру актрисы. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё несколько десятилетий назад признаться в необходимости получить психологическую или психиатрическую помощь считалось очень постыдным. Сегодня многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗВР за январь сократились более чем на четверть миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by