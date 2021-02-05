Топливо в ЕАЭС может подорожать после введения норм по экологическому классу К5

Источник материала: АФН

Стоимость топлива на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может вырасти после введения требований по экологическому классу К5. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев.

«Конечно, для стран экспортеров нефти переход на К5 - это выгодно. В отношении стран, которые импортируют нефть, - понятно, что можно ожидать поднятия цен на топливо», - сказал министр, которого цитирует ТАСС .

При этом, по его словам, цены на нефтепродукты будут формироваться исходя из рыночных механизмов.

Кайкиев отметил, что в настоящее время в России, Армении и Белоруссии допускается в обращение бензин и дизельное топливо только экологического класса К5, а в Казахстане и Киргизии - К4-К5. В Киргизии до 12 августа реализовывать топливо любого экологического класса.