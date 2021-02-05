Девушка в Бобруйске выжила после падения с 8 этажа. Ее жизнь вне опасности





Инцидент произошел утром 16 января, однако известно об этом стало лишь сейчас.





Пострадавшая – 19-летняя девушка. По предварительным данным, примерно в шесть часов утра в одном из многоэтажных домов на улице Ульяновской она выпрыгнула из окна на лестничной площадке, девушка упала на козырек подъезда.





Она получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где диагностировали повреждения грудной клетки, брюшной полости и переломы стоп. Сначала ее лечили в городской больнице скорой медицинской помощи, сейчас она находится на лечении в Минске . Ее жизнь вне опасности.



