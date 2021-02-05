Гайдукевич: Достичь консолидации белорусского народа только праздниками не получится

















«Политринга» высказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич. Соответствующее мнение корреспондентувысказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.





«Правительству сейчас поручено определить оптимальную дату для нового праздника - День народного единства! Единство и консолидация белорусов очень важны. Но этого не достичь одним назначением даты или праздника», - отметил он.

Депутат убежден, что чиновники должны слышать и слушать народ.

«Страна должна всегда развиваться, двигаться вперёд», - добавил он.





Гайдукевич считает, что очень хорошей датой для установления Дня народного единства является 17 сентября.





«Именно в этот день Западная Беларусь вернулась от Польши», - пояснил он.

При этом политик считает, что при выборе даты Дня народного единства можно рассмотреть и другие даты, которые могут быть даже не привязаны к историческим событиям.





«В любом случае я знаю одно: единство белорусского народа, консолидация людей - это то, что очень важно и нужно нам сейчас и будет нужно потом», - подытожил он.





Напомним, что накануне стало известно о том, что Совмин утвердил республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. В рамках него планируется назначить новый государственный праздник - День народного единства.