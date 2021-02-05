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Гайдукевич: Достичь консолидации белорусского народа только праздниками не получится

05.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учреждение в Беларуси Дня народного единства, безусловно, важное событие, однако в достижении консолидации народа определяющее значение имеет поступательное развитие государства вперед.


 


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

«Правительству сейчас поручено определить оптимальную дату для нового праздника - День народного единства! Единство и консолидация белорусов очень важны. Но этого не достичь одним назначением даты или праздника», - отметил он.
Депутат убежден, что чиновники должны слышать и слушать народ.
«Страна должна всегда развиваться, двигаться вперёд», - добавил он.

Гайдукевич считает, что очень хорошей датой для установления Дня народного единства является 17 сентября.

«Именно в этот день Западная Беларусь вернулась от Польши», - пояснил он.
При этом политик считает, что при выборе даты Дня народного единства можно рассмотреть и другие даты, которые могут быть даже не привязаны к историческим событиям.

«В любом случае я знаю одно: единство белорусского народа, консолидация людей - это то, что очень важно и нужно нам сейчас и будет нужно потом», - подытожил он.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Совмин утвердил республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. В рамках него планируется назначить новый государственный праздник - День народного единства.
 
 
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Учреждение в Беларуси Дня народного единства, безусловно, важное событие, однако в достижении консолидации народа определяющее значение имеет поступательное...
 
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