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Гайдукевич: Достичь консолидации белорусского народа только праздниками не получится
Источник материала: Партизан
Учреждение в Беларуси Дня народного единства, безусловно, важное событие, однако в достижении консолидации народа определяющее значение имеет поступательное развитие государства вперед.
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«Правительству сейчас поручено определить оптимальную дату для нового праздника - День народного единства! Единство и консолидация белорусов очень важны. Но этого не достичь одним назначением даты или праздника», - отметил он.
Депутат убежден, что чиновники должны слышать и слушать народ.
«Страна должна всегда развиваться, двигаться вперёд», - добавил он.
Гайдукевич считает, что очень хорошей датой для установления Дня народного единства является 17 сентября.
«Именно в этот день Западная Беларусь вернулась от Польши», - пояснил он.
При этом политик считает, что при выборе даты Дня народного единства можно рассмотреть и другие даты, которые могут быть даже не привязаны к историческим событиям.
«В любом случае я знаю одно: единство белорусского народа, консолидация людей - это то, что очень важно и нужно нам сейчас и будет нужно потом», - подытожил он.
Напомним, что накануне стало известно о том, что Совмин утвердил республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. В рамках него планируется назначить новый государственный праздник - День народного единства.
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Учреждение в Беларуси Дня народного единства, безусловно, важное событие, однако в достижении консолидации народа определяющее значение имеет поступательное...
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