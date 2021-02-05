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Безопасность БелАЭС обсудят в Европарламенте 11 февраля

05.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дебаты по безопасности Беларусской АЭС включены в повестку очередной пленарной сессии Европарламента. Вопрос будет обсуждаться 11 февраля, сообщается в программе сессии.



В проекте резолюции, которую могут утвердить по итогам дебатов, выражается озабоченность по поводу расположения АЭС в 50 км от Вильнюса и в непосредственной близости от границы ЕС. Депутаты намерены выразить сожаление по поводу того, что проект реализуется, несмотря на протесты, а представители неправительственных организаций, стремящиеся повысить степень осведомленности о строительстве станции, подвергаются преследованиям, пишет Reform.by.

АЭС в драфте резолюции названа геополитическим проектом Беларуси и России, который является источником возможной угрозы ЕС в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды.

В проекте резолюции высказывается сожаление по поводу «отсутствия прозрачности и официальной информации о повторяющихся аварийных остановках реактора и отказах оборудования на этапе ввода станции в эксплуатацию в 2020 году, включая поломку четырех трансформаторов напряжения и неисправность систем охлаждения, в то время как на этапе строительства станции было известно о восьми инцидентах, включая два инцидента, связанных с корпусом реактора».

Евродепутаты намерены призвать к выполнению всех рекомендаций международных организаций, декларируется необходимость создать систему раннего предупреждения для измерения радиации в странах ЕС, расположенных вблизи БелАЭС. Подчеркивается, что все рекомендации ENSREG по безопасности БелАЭС должны быть выполнены до начала ее коммерческой эксплуатации.

Миссия ENSREG с обзором национального плана действий по итогам стресс-тестов ожидается в феврале. Европейские эксперты должны посетить БелАЭС.

Литва резко выступает против строительства станции. Она стремится исключить возможность поставки электроэнергии с нее в ЕС.
 
 
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Дебаты по безопасности Беларусской АЭС включены в повестку очередной пленарной сессии Европарламента. Вопрос будет обсуждаться 11 февраля, сообщается в программе...
 
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