Источник материала: Хартия'97

В Москве начался новый суд над Алексеем Навальным 5.02.2021, 10:11

Алексей Навальный

Фото: ТАСС

На процессе будут присутствовать иностранные дипломаты.

В Бабушкинском районном суде Москвы начался суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, обвиняемым клевете (статья 128.1 УК). «Потерпевшим» проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, ставший одним из «героев» агитационного ролика о голосовании по поправкам в Конституцию. Навального доставят на суд из СИЗО, где он находится после отмены условного срока по делу «Ив Роше».

Перед началом процесса у ворот в Бабушкинский суд собрались несколько десятков журналистов. Как передает корреспондент «Медиазоны» , на заседании будут присутствовать минимум два иностранных дипломата. Алексея Навального уже доставили в суд, политик стоит в «аквариуме».

2 июня телеканал RT выпустил ролик о голосовании по поправкам в Конституцию. В тот же день руководитель ФБК Алексей Навальный опубликовал это видео в своих соцсетях, назвав героев ролика «голубчиками», «продажными холуями», «предателями» и «людьми без совести».

В середине июня Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК. Следственный комитет считает, что комментарий политика«содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Потерпевшим по делу признали участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который стал одним из героев агитационного ролика. В ведомстве сообщили, что своим комментарием Навальный якобы подорвал здоровье ветерана.

После возбуждения дела в офисе ФБК и у самого Навального прошли обыски, политик рассказывал, что расследованием дела занимаются 15 следователей. Уголовное дело было возбуждено после жалобы члена Общественной палаты, юриста Ильи Ремесло, выступающего в СМИ и соцсетях с провластных позиций. Причем экспертиза усмотрела клевету в комментарии, где сам ветеран Игнатенко не упоминается, более того на момент возбуждения дела он реакции политика на видеоролик не видел.

Обвинительное заключение прокуратура утвердила в начале августа, в конце декабря суд возобновил производство по делу. Сам Алексей Навальный находится после возвращения в Россию находится в СИЗО «Матросская тишина». 2 февраля судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова отправила политика в колонию на 2 года 8 месяцев.

Перед началом процесса у ворот в Бабушкинский суд собрались несколько десятков журналистов. Как передает корреспондент «Медиазоны», на заседании будут присутствовать минимум два иностранных дипломата. Алексея Навального уже доставили в суд, политик стоит в «аквариуме».

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