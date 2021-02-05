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В игру против Лукашенко вступил российский олигарх Мазепин?
Источник материала: Хартия'97
В игру против Лукашенко вступил российский олигарх Мазепин?
Бизнесмена интересуют белорусские калийные активы.
Дмитрий Мазепин [российский миллиардер белорусского происхождения] еще в прошлом году публично выражал мнение на тему белорусской повестки. Пытался сделать свой «совет», затем выражал готовность принимать отчисленных студентов, пишет телеграм-канал
Теперь вот, по слухам, прицеливается к калийным активам. Впрочем, это абсолютно очевидно - любой владелец «Уралкалия» всегда будет смотреть в сторону альянса с «Белкалием».
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Бизнесмена интересуют белорусские калийные активы.
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