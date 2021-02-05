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«За волю вставать!»: минчане готовятся к горячей весне
Источник материала: Хартия'97
«За волю вставать!»: минчане готовятся к горячей весне
Жители улиц Захарова-Пулихова-Антоновская провели необычную акцию.
Жители улиц Захарова-Пулихова-Антоновская продолжают традиции, встречая Красную Весну, сообщает телеграм-канал
«Благослови, Боже, Весну красну петь, Весну красну петь, за волю вставать. Песни-веснянки с народом!», — говорят участники акции.
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Жители улиц Захарова-Пулихова-Антоновская провели необычную акцию.
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