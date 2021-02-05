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В США на пляж вымыло «моток желтой веревки». Она оказалась живой

05.02.2021 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Техасе (США) на пляж вымыло нечто похожее на запутанный моток желтой веревки. Но оказалась, что это морское существо. Об этом сообщает Live Science.


Фото: R. Claussen/National Park Service

Оказывается, этот клубок — не мусор, а так называемый морской хлыст, или разновидность мягкого коралла. Ребекка Клауссен (Rebekah Claussen), гид службы Национальных парков возле острова Падре на южном побережье штата Техас, обнаружила ее в начале февраля и опубликовала снимки в Facebook.

«Морские хлысты» могут быть разных цветов — например, красного, желтого, лилового или фиолетового. Правда, на пляжи в США в основном вымывает «экспонаты» красной или желтой расцветок.

«Википедия» уточняет: «хлысты» относятся к отряду коралловых полипов. Это колониальные организмы, скелет которых представлен известковыми (у мягких кораллов) или коллагеновыми (у горгонарий) элементами. Они являются «неотъемлемой частью экосистемы рифа и обеспечивают среду обитания для рыб, моллюсков, водорослей и других разнообразных морских видов».

В комментарии для Live Scienсe Клауссен уточнила, что точной причины «вымывания» хлыста на берег в конкретно этом случае пока не установила. Но, скорее всего, он просто откололся от рифа. Эксперт заявила, что выбрасывать кораллы как отходы не стоит — они могут послужить острову естественным удобрением.

 
 
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«Морские хлысты» могут быть разных цветов - например, красного, желтого, лилового или фиолетового.
 
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